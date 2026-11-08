Morto a 21 anni a Terni travolto da un furgone dopo il turno di notte: lo schianto con un'auto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva finito il turno di notte e stava tornando a casa a piedi. Diego Bruno, 21 anni, è morto l’8 novembre a Terni, travolto da un furgone finito fuori controllo dopo lo scontro con un’auto all’incrocio di via Vitalone, a poca distanza dall’ospedale Santa Maria. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

Lo scontro all’incrocio e il furgone sul marciapiede

Come riporta Umbria24, l’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 all’incrocio tra via Giandimartalo di Vitalone e via Martin Luther King. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes grigia e un mezzo impegnato nelle consegne alimentari si sono scontrati violentemente.

Dopo l’impatto entrambi i veicoli sono usciti di controllo e il furgone è finito sulla traiettoria del ragazzo, che stava camminando sul marciapiede.

Il 21enne ha riportato traumi gravissimi. I sanitari del 118 hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il giovane non c’è stato niente da fare: è morto sul posto. I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale per accertamenti, con condizioni che, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Il lavoro nel fast food e la strada verso casa

Secondo Il Fatto Quotidiano, Diego lavorava in un fast food della zona e aveva appena chiuso il servizio notturno. Il locale si trova a poca distanza dalla sua abitazione e il ragazzo, che viveva in quel quartiere, stava rientrando a piedi.

A pochi passi da casa, all’alba di domenica, si è trovato davanti il mezzo senza avere il tempo di spostarsi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi. Il tratto di via Vitalone, sottolinea la testata umbra, è spesso teatro di incidenti.

Le indagini dei carabinieri a Terni

Gli accertamenti sono affidati all’Arma e coordinati dalla Procura di Terni, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità dei due automobilisti.

Non è escluso che il magistrato disponga l’autopsia sul corpo del ragazzo.

Restano alcuni dettagli da chiarire. Accanto al corpo, secondo Il Fatto Quotidiano, è stato trovato un monopattino, ma non è chiaro se il giovane lo stesse usando al momento dell’impatto.