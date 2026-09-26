Morto a 36 anni il prof di matematica Roberto Gialdini, Reggio Emilia in lutto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un grave malore causato da una malformazione congenita sconosciuta ha stroncato il prof di matematica Roberto Gialdini, morto a 36 anni all’ospedale di Baggiovara dopo dieci giorni di ricovero. Docente amatissimo al liceo Iess di Reggio Emilia, la sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità scolastica, che ha sospeso le lezioni per dedicargli un ultimo commosso saluto prima dei funerali.

A 36 anni è morto il prof di matematica Roberto Gialdini

Una tragedia ha colpito la comunità di Reggio Emilia alla vigilia del nuovo anno scolastico. Roberto Gialdini, docente di matematica di 36 anni in servizio presso il liceo Iess (Istituto europeo di studi superiori), è morto nella serata di giovedì 24 settembre all’ospedale di Baggiovara dopo dieci giorni di ricovero in terapia intensiva.

Come riportato dal Corriere di Bologna, l’insegnante aveva accusato i primi sintomi la sera di domenica 13 settembre. A causare il decesso è stata un’emorragia cerebrale legata a una malformazione congenita di cui il giovane non era mai stato a conoscenza.

Gialdini è venuto a mancare proprio mentre la scuola completava il trasferimento nella nuova sede delle Officine Reggiane, un inizio che il docente attendeva con grande entusiasmo.

Chi era il docente amatissimo dagli studenti dello Iess

Insegnante nello stesso istituto dal 2021, Gialdini era considerato una figura di riferimento per ragazzi, famiglie e colleghi.

A tracciarne un ritratto colmo di commozione è stato il preside del liceo, Ugo Barilli: “Roberto non vedeva l’ora di iniziare a lavorare nella nuova sede, inaugurata il 15 settembre alle Officine Reggiane. Ha fatto in tempo a vederla, ma non potrà mai insegnarci“.

Il dirigente ha ricordato la dedizione unica dell’insegnante nel trasmettere la propria materia: “La sua passione era la matematica. Era uno di quei docenti rari, capaci di intuire il potenziale nascosto eppure straordinario degli studenti. Il suo interesse non si è mai limitato al voto, ma a tirar fuori dai giovani idee, valori, riflessioni. Era un punto di riferimento. Un uomo raro e un professore amatissimo”.

Il cordoglio della scuola e i funerali

Nella giornata di venerdì 25 settembre il liceo Iess ha sospeso le lezioni, trasformando l’apertura dell’istituto in un momento di ricordo condiviso che ha visto la partecipazione di oltre duecento persone tra studenti attuali, ex alunni giunti da fuori città e famiglie.

La famiglia del docente ha autorizzato la donazione degli organi. Il trentaseienne lascia la mamma Vanna, il papà Miller, il fratello Mauro e la cognata Federica.

Le esequie si terranno lunedì 28 settembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo a Reggio Emilia, per poi proseguire verso il cimitero di Marmirolo.