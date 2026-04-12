Morto a 47 anni dopo l'aggressione in piazza a Massa davanti al figlio 11enne, caccia al branco in fuga
Il 47enne è stato aggredito in piazza a Massa ed è morto durante la colluttazione, sotto gli occhi del figlio 11enne: indagini in corso
Tragedia a Massa. Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in piazza da un gruppetto di persone, davanti alla compagna e al figlio 11enne. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta a terra durante la colluttazione, sbattendo violentemente la testa contro l’asfalto. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione.
- Aggredito in piazza a Massa, morto Giacomo Bongiorni
- L'aggressione davanti al figlio 11enne
- Le indagini
Aggredito in piazza a Massa, morto Giacomo Bongiorni
Una aggressione finita in tragedia. È accaduto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile nel centro di Massa, in piazza Felice Palma.
Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato assalito da un gruppetto di persone, davanti al figlio 11enne.
Durante la colluttazione l’uomo sarebbe caduto battendo violentemente la testa a terra. Lo riporta Ansa.
Un impatto fatale: i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare.
L’aggressione davanti al figlio 11enne
L’episodio è avvenuto attorno all’una nella centrale piazza Palma, a pochi passi dal Comune. Bongiorni si trovava assieme al figlio, alla compagna e ad alcuni amici.
Secondo una prima ricostruzione riportata dal Tirreno, il 47enne avrebbe iniziato a discutere con un gruppetto di ragazzi, a quanto pare perché questi stavano lanciando bottiglie di vetro contro una vetrina.
L’uomo sarebbe stato accerchiato da quattro-cinque persone, che loavrebbero colpito facendolo cadere violentemente a terra.
Poi la fuga, prima dell’arrivo sul posto di soccorritori e forze dell’ordine.
Le indagini
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Massa, che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’aggressione.
Gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze di chi si trovava in piazza, per cercare di chiarire quanto accaduto e dare un volto e un nome ai componenti del branco.
Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella piazza e nelle vie limitrofe.