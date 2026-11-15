Morto a 48 anni il regista di BoJack Horseman e TripTank Michael Roberts, aveva un tumore al cervello

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a quarantotto anni il regista, produttore e animatore canadese Michael Roberts, conosciuto soprattutto per aver diretto episodi e curato la sigla di apertura della serie BoJack Horseman. L’artista si è spento nella sua casa di Los Angeles circondato dai familiari dopo una breve battaglia contro un glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello.

Morto a 48 anni il regista di BoJack Horseman Michael Roberts

Il mondo dell’animazione internazionale piange la scomparsa di Michael John Roberts, regista, produttore e animatore canadese morto mercoledì 11 novembre 2026 all’età di quarantotto anni.

L’artista si è spento nella propria abitazione di Los Angeles circondato dall’affetto della famiglia, dopo una breve battaglia contro un glioblastoma diagnosticato all’improvviso. A dare notizia del decesso sono stati i familiari attraverso un necrologio condiviso insieme alla moglie, l’attrice Bree Williamson.

“La sua creatività non si limitava a ciò che metteva su carta; plasmava il suo modo di pensare, di interrogarsi e di comprendere il mondo che lo circondava”, hanno scritto ricordando il talento di Roberts nel cogliere dettagli capaci di offrire nuove prospettive.

Una carriera nell’animazione

Nato a Toronto il 20 dicembre 1977 e formatosi presso lo Sheridan College in Ontario, Roberts si era trasferito a Los Angeles alla fine degli anni Novanta muovendo i primi passi in programmi per ragazzi come Angela Anaconda e The Hoobs.

La sua carriera si è poi affermata nell’animazione per adulti collaborando con lo studio ShadowMachine su titoli di grande risonanza.

Oltre ad aver co-creato e diretto tutti i ventotto episodi della serie comica TripTank per Comedy Central tra il 2014 e il 2016, il regista è diventato celebre per il contributo dato a BoJack Horseman su Netflix, dove ha realizzato le sequenze animati dei titoli di testa e diretto due episodi della serie interpretata da Will Arnett e Aaron Paul.

I riconoscimenti internazionali

Nel corso della sua carriera professionale Roberts ha ricoperto ruoli creativi di primo piano in numerose produzioni seriali, dirigendo nel 2017 alcuni episodi di F Is for Family, ricoprendo nel 2018 l’incarico di supervising director nella prima stagione di Final Space e creando la commedia fantascientifica Dallas & Robo doppiata da John Cena e Kat Dennings.

Più recentemente aveva diretto l’intera prima stagione di Strange Planet per Apple TV+, collaborato a MrBeast Lab e lavorato come produttore esecutivo su Hot Wheels Let’s Race e Masters of the Universe: Tales from Eternia.

Vincitore di un Juno Award nel 2012 per il cortometraggio animato Rumbleseat, aveva riassunto così il proprio approccio creativo in una recente intervista: ” Crea ciò che vuoi realizzare, perché in questo ambiente tutti pretendono che tu l’abbia già fatto prima”.