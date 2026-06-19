Igor Protti morto per un tumore al colon, quali sono sintomi, cure e aspettative di sopravvivenza al cancro

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lutto nel mondo del calcio: Igor Protti è morto a 58 anni dopo aver lottato contro un tumore al colon. L’ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi del cancro oltre un anno fa. Poi è iniziata la sua personale battaglia contro il male. Venerdì 19 giugno la famiglia, attraverso un annuncio sui social, ha dato la notizia della sua scomparsa.

Igor Protti morto per un tumore al colon: l’annuncio della famiglia

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati”, si legge sul profilo social dell’ex calciatore.

I familiari hanno poi riportato un messaggio lasciato da Protti prima di spegnersi. Queste le parole del 58enne: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato”.

ANSA

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”, ha concluso.

I familiari hanno inoltre reso noto che chi volesse porgere l’ultimo saluto a Protti, a partire dalle ore 15 di venerdì 19 giugno, potrà ritrovarsi presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, via della Rimembranza.

Nato a Rimini nel 1967, Protti ha avuto una lunga carriera tra Serie B e Serie A. Si consacrò come bomber implacabile con la maglia del Bari, conquistando la promozione in Serie A. Nel 1995-96 vinse la classifica cannonieri del massimo campionato con 24 reti.

Dopo aver indossato le maglie di Lazio e Napoli, si trasferì a Livorno. In amaranto guidò la scalata dalla Serie C alla Serie A e divenne il capitano e idolo di un’intera città. In carriera ha messo a segno 246 reti vincendo la classifica cannonieri in Serie A, Serie B e Serie C.

Tumore al colon: quali sono i sintomi

La maggior parte dei tumori del colon-retto deriva dalla trasformazione in senso maligno di polipi, ossia di piccole escrescenze dovute al proliferare delle cellule della mucosa intestinale. I polipi sono ritenuti forme precancerose, sebbene rientrino nelle patologie benigne.

Come spiegato dalla Fondazione per la ricerca sul cancro AIRC, in generale i polipi non causano sintomi, ma a volte possono dar luogo a piccole perdite di sangue, rilevabili con un esame delle feci per la ricerca del cosiddetto “sangue occulto”. In alcuni casi le perdite di sangue sono maggiori e visibili anche a occhio nudo e si possono verificare vere e proprie emorragie rettali.

I sintomi possono essere molto diversi tra loro e dipendono da vari fattori, tra cui la posizione del tumore, la sua estensione e l’eventuale presenza di ostruzioni o sanguinamenti.

Per questo motivo, le manifestazioni di questa forma di tumore sono spesso simili a quelle di molte altre patologie dell’apparato digerente. Segnali iniziali come stanchezza, perdita di appetito o disturbi saltuari vengono quindi facilmente sottovalutati, soprattutto nei pazienti più giovani, così come sintomi più importanti come anemia e calo di peso.

In alcuni casi, anche una stitichezza persistente alternata a episodi di diarrea può rappresentare un campanello d’allarme da non ignorare.

Le cure

Sempre l’AIRC riferisce che la strategia terapeutica più adatta viene scelta caso per caso sulla base di diverse caratteristiche del paziente e della patologia. Negli ultimi anni l’identificazione di mutazioni genetiche e biomarcatori ha cambiato drasticamente la scelta terapeutica, consentendo approcci più precisi e mirati.

Il trattamento più comune e più efficace per il tumore del colon-retto, soprattutto se la malattia è negli stadi iniziali, è la chirurgia: in base alla sede e all’estensione del tumore, si procederà con un intervento conservativo, demolitivo parziale o, nei casi più gravi, con la totale asportazione del tratto di colon (o del retto) interessato.

Nei tumori del retto la chirurgia è spesso preceduta da chemioterapia e radioterapia in combinazione.

Tra i farmaci mirati, spesso in associazione alla chemioterapia, ve ne sono alcuni diretti contro il fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF), che fermano la formazione di nuovi vasi sanguigni e altri diretti contro il recettore per il fattore di crescita dell’epidermide.

Negli ultimi anni, sottolineano sempre dall’AIRC, l’immunoterapia con inibitori dei checkpoint immunitari si è aggiunta alle opzioni di trattamento disponibili. Farmaci come pembrolizumab, nivolumab e ipilimumab si sono dimostrati efficaci in pazienti con instabilità microsatellitare (MSI-H) o difetto del mismatch repair (dMMR), e il loro utilizzo è in continua espansione.

Aspettative di sopravvivenza

Il professor Silvio Danese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, come riportato sul portale della stessa struttura sanitaria, ha spiegato che, in base ai dati dello studio ‘Numeri del cancro in Italia’ per l’anno 2022, “emerge che la sopravvivenza complessiva a 5 anni è del 65% per gli uomini e del 66% per le donne”.

“Tuttavia, il primo anno è quello dove si gioca gran parte della partita – ha aggiunto il medico -. Per i pazienti che hanno superato il primo anno dalla diagnosi, la sopravvivenza per i successivi 4 anni raggiunge il 77% per gli uomini e il 79% per le donne”.

“Chiaramente – ha continuato – uno dei fattori determinanti per la sopravvivenza è proprio lo stadio di malattia alla diagnosi, dal momento che negli stadi più precoci la sopravvivenza si aggira sul 90% per il tumore del colon e del retto”.

“Quando la malattia è estesa ai linfonodi, la sopravvivenza media è del 72-73%. Purtroppo, le probabilità di cura si riducono drasticamente quando la malattia è metastatica, poiché in questo caso la sopravvivenza a 5 anni è inferiore al 20%”, ha concluso.