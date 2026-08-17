Morto a 61 anni Alex Fiorio, ex pilota vicecampione del mondo di rally con la Lancia: lottava contro un tumore

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo del rally piange la scomparsa di Alex Fiorio: l’ex pilota è morto a soli 61 anni, dopo aver lottato contro un tumore allo stomaco. Figlio di Cesare Fiorio, prima di mettersi al volante, è stato una promessa dello sci, sport a cui ha dovuto rinunciare dopo un grave infortunio. Nel 1989 si classificò secondo nel Campionato del Mondo Rally alle spalle di Miki Biasion. Alex lascia papà Cesare e mamma Francesca, il fratello Cristiano con i figli Cesare jr. e Milla, la sorella Giorgia, la moglie Oxana e le figlie Mariapaola e Francesca.

Rally, morto a 61 anni l’ex pilota Alex Fiorio: lottava contro un tumore

Alex Fiorio è stato uno dei protagonisti dell’epoca d’oro della Lancia, al cui vertice c’era suo padre Cesare. Ha sempre amato lo sport e aveva iniziato con lo sci, ottenendo grandi risultati.

Dopo essersi messo al volante, ricordava sempre i suoi trascorsi sulla neve: “Sono stato uno sciatore, lì sono stati gli anni più belli della mia vita, anche se purtroppo a causa di un infortunio ho dovuto chiudere la mia carriera nonostante un titolo italiano e la presenza nella squadra B di slalom gigante”.

Facebook

Secondo Alex, ci sono molte somiglianze tra il rally e lo sci. “Più di quanto si possa credere”, rimarcava spesso. Negli anni ’80 si dedicò ai rally. In quel periodo suo papà era a capo della Lancia. Cesare inizialmente era contrario all’idea che il figlio gareggiasse. Cambiò idea dopo una gara al Sestriere.

Alex vinse con un’auto stradale in una competizione su neve e ghiaccio e babbo Cesare se ne fece una ragione.

La carriera da professionista nei rally

Nel 1985 il giovane pilota trionfò nel Torneo Uno.

“Il premio erano alcune gare del Campionato del Mondo sempre su Fiat Uno Turbo A7, anche se non tutto andò come preventivato, e tra incidenti e ritiri per noie meccaniche riuscimmo a centrare il risultato solo all’ultimo rally della stagione, il Sanremo”, spiegò Fiorio in un’intervista del passato, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Alla guida di una Delta del Jolly Club era poi diventato Campione del Mondo Gruppo N al Rally 1000 Laghi (oggi Rally di Finlandia). Salì sul gradino più alto del podio dopo una sfida all’ultimo respiro con Tommi Makinen, pilota che vinse poi ben quattro titoli mondiali Wrc.

Oltre al secondo posto del 1989 (con 65 punti complessivi), Fiorio salì sul podio nove volte, con sei secondi posti e tre terzi posti.

L’incidente a Monte Carlo e il ritiro

Nello stesso anno Fiorio fu protagonista del tragico incidente al Rally di Monte Carlo. La sua Lancia uscì di strada nel corso della quinta prova speciale, finendo per travolgere alcuni spettatori.

L’equipaggio Fiorio-Pirollo rimase illeso, mentre due persone tra il pubblico morirono. Alex tornò a gareggiare e nel 1990 salì sull’ultimo podio della sua carriera nel Wrc al Rally d’Australia. Terminò in nona posizione nel campionato.

Alex, dopo il ritiro, è rimasto nel mondo dei motori: nel 2000 ha ricoperto il ruolo di team manager del team Honda Benetton Playlife Racing nella classe 125 del Motomondiale, con i piloti Masao Azuma, Mirko Giansanti e Stefano Bianco, aggiudicandosi il titolo costruttori.

Dal 2001 al 2004 è stato team manager del Bmw Cibiemme Team nel campionato Fia Super Produzione e Turismo.