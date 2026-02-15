Morto a 66 anni Michele Albanese, giornalista sotto scorta dal 2014 per i servizi contro la ’ndrangheta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il giornalista Michele Albanese è morto a Cosenza a 66 anni, dopo un infarto. Redattore del Quotidiano del Sud e collaboratore ANSA, viveva sotto scorta dal 2014: dalle intercettazioni era emerso un progetto di attentato della ’ndrangheta. Impegnato anche con Libera e per la legalità, lascia la moglie Melania e due figlie.

Morto a 66 anni il giornalista Michele Albanese

Il giornalista Michele Albanese è morto a 66 anni all’ospedale di Cosenza, dove era ricoverato per complicazioni seguite a un infarto.

Redattore del Quotidiano del Sud e collaboratore ANSA, dal 2014 viveva sotto scorta dopo che, da un’intercettazione, era emerso un progetto di attentato della ’ndrangheta nei suoi confronti.

ANSA

La tutela fu disposta su richiesta della Dda di Reggio Calabria e dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, in relazione alle minacce delle cosche della Piana di Gioia Tauro. Viveva a Cinquefrondi, nella Città metropolitana di Reggio Calabria. Lascia la moglie Melania e le figlie Maria Pia e Michela.

Le inchieste sulla ’ndrangheta e il lavoro sul territorio

Albanese era considerato uno dei giornalisti più esperti di ’ndrangheta e un punto di riferimento per colleghi anche fuori dalla Calabria. Nella sua carriera si è occupato soprattutto di cronaca nera e giudiziaria, seguendo per l’ANSA alcune delle principali inchieste sulla criminalità organizzata.

Era una firma storica del Quotidiano del Sud, in particolare nella redazione di Gioia Tauro, pur avendo collaborato anche con altre testate nazionali.

Tra i suoi lavori di maggior rilievo ci sono lo scoop sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nei riti religiosi e l’inchiesta sull’“inchino” della statua della Madonna di Polsi davanti alla casa di un boss. Era impegnato nel movimento antimafia e in iniziative legate all’associazione Libera di don Luigi Ciotti.

Il cordoglio del mondo del giornalismo

Dopo la notizia della morte sono arrivati messaggi da istituzioni, politica e associazioni. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha scritto: “La Calabria perde un validissimo professionista”, ricordandolo come “un giornalista arguto, mai banale”.

Il segretario Pd Calabria Nicola Irto ha parlato di “una voce autorevole e indipendente” e di un giornalista che “non ha mai ceduto di fronte alle intimidazioni”. Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo ha definito il suo lavoro “un presidio di libertà e di verità”.

Libera Calabria lo ha salutato come “un vero cronista di strada”. Anche Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd, lo ha ricordato come “uno di quei giornalisti veri“.