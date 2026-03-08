Morto a 72 anni Walter Martino, batterista e fondatore dei Goblin, storici collaboratori di Dario Argento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto Walter Martino, batterista e co-fondatore dei Goblin. La band lo ha ricordato sui social sottolineando il suo ruolo nel suono del gruppo. Martino e la sua band hanno legato buona parte del loro successo ai lavori con Dario Argento e alla colonna sonora di Profondo Rosso. Aveva 72 anni ed è morto il 7 marzo a Livorno.

Morto Walter Martino, storico batterista dei Goblin

È morto Walter Martino, batterista e co-fondatore dei Goblin, gruppo prog italiano noto in tutto il mondo anche per le colonne sonore legate al cinema di genere. Il musicista è morto il 7 marzo in ospedale a Livorno. Aveva 72 anni.

La notizia è stata comunicata dalla band con un messaggio pubblicato sui social, in cui i membri hanno ricordato il ruolo di Martino nella storia del gruppo e nella costruzione della loro identità musicale.

Nel post, i Goblin lo definiscono “una figura fondamentale nella storia della band” e nella musica che ha accompagnato alcune delle immagini più note del cinema italiana: “Il suo talento, la sua sensibilità musicale e il suo spirito creativo hanno contribuito in modo determinante a definire il suono dei Goblin [… ]Oltre a un grande musicista, perdiamo un amico e un compagno di viaggio”.

I Goblin e Dario Argento, dalla colonna sonora di Profondo Rosso al successo internazionale

Il nome di Walter Martino resta legato soprattutto alla colonna sonora di Profondo Rosso, film di Dario Argento uscito nel 1975 e divenuto un punto di riferimento anche per il tema musicale firmato dalla band.

Martino è tra i compositori del lavoro che ha contribuito a rendere riconoscibile il film anche sul piano sonoro, con un’impronta che ha segnato l’immaginario di generazioni di spettatori.

Nel loro post i Goblin parlano di un suono costruito nel tempo, grazie anche alla sensibilità ritmica di Martino. Il riconoscimento internazionale del gruppo passa da quella stagione e dalla collaborazione con Argento, che ha consolidato nel grande pubblico l’associazione tra la band e un certo tipo di tensione narrativa e atmosferica.

Walter Martino tra gruppi prog, collaborazioni e attività didattica

Walter Martino era nato a Milano il 18 aprile 1953 ed era figlio di Bruno Martino. Cresciuto a Roma, negli ultimi anni si era trasferito a Portoferraio, sull’isola d’Elba. Era sposato dal 2015 e aveva una figlia.

Oltre ai Goblin, ha suonato in varie formazioni del rock e del progressive italiano, tra cui Il Ritratto di Dorian Gray, Reale Accademia di Musica, Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, i Libra e il Banco del Mutuo Soccorso.

Dopo la stagione legata alle colonne sonore, ha lavorato a lungo anche come turnista e in tournée con molti cantanti italiani, tra i quali Mia Martini, Alan Sorrenti, Claudio Baglioni, Rino Gaetano, Antonello Venditti, Loredana Bertè e Renato Zero, oltre a collaborazioni con musicisti internazionali. Il legame con il cinema è proseguito anche oltre Profondo Rosso, con le musiche di “Schock” firmate insieme ai Libra.

Negli anni Novanta si è concentrato anche sulla formazione, fondando la Percussion System School e organizzando per anni un concorso nazionale per batteristi e percussionisti non professionisti, oltre a pubblicare un videometodo per lo studio dello strumento.