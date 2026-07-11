Morto a 75 anni l’attore Peter Van Norden, tra i più amati di Scuola di polizia e Una pallottola spuntata

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attore americano Peter Van Norden è morto a 75 anni. La notizia è stata data sui social dal figlio Robert. Dopo l’inizio nei teatri, Van Norden aveva raggiunto il grande pubblico grazie ai ruoli interpretati in Scuola di polizia 2 e Una pallottola spuntata 2½. Nel corso della carriera ha lavorato anche in televisione, senza mai abbandonare la sua prima passione: gli spettacoli teatrali.

Morto l’attore americano Peter Van Norden

Peter Van Norden è “morto serenamente ieri sera con la moglie Wendy al suo fianco” ha scritto il figlio Robert sui social. Lo stesso ha aggiunto che “il padre è stato prima di tutto un uomo straordinario – marito, genitore, amico – e una figura amata e rispettata nella comunità teatrale in cui si era mosso per decenni”.

Nel film Scuola di polizia 2 – Prima missione (1985) ha interpretato il ruolo di Vinnie Schtulman, partner del protagonista Carey Mahoney, interpretato da Steve Guttenberg.

Facebook Peter Van Norden

I ruoli in Scuola di polizia e Una pallottola spuntata

L’altro ruolo cinematografico che gli ha regalato grande celebrità è stato quello di John Sununu, ex capo dello staff della Casa Bianca, in Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura, secondo capitolo della saga comica con Leslie Nielsen.

Nato il 16 dicembre 1950 a New York, Peter Van Norden aveva iniziato la carriera alla fine degli anni ‘70. Il primo ruolo di rilievo era arrivato nella commedia “Squeeze Play”.

Negli anni successivi aveva lavorato tra cinema, piccolo schermo e palcoscenico, fino appunto ai due ruoli in Scuola di polizia e Una pallottola spuntata che gli hanno dato grande fama, visto il successo al botteghino dei due film usciti rispettivamente nel 1985 e nel 1991.

Il grande amore per il teatro di Peter Van Norden

L’attore Peter Van Norde, morto a 75 anni, aveva inoltre una lunga esperienza televisiva, con apparizioni in numerose serie tra cui “Cin cin”, “Matlock”, “Avvocati a Los Angeles”, “A cuore aperto”, “Una famiglia come tante”, “La signora in giallo”, “Il tempo della nostra vita” e “L’ombra dello scorpione”.

Parallelamente alla carriera sul piccolo e grande schermo, Van Norden ha mantenuto un forte legame con il teatro nella sua città natale, New York, prendendo parte a produzioni di Broadway, Off-Broadway e a numerosi spettacoli regionali.

Il legame con il teatro è stato ricordato anche dal figlio, Robert, che ha dato la notizia della sua scomparsa con un breve messaggio sui social.