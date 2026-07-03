Morto a 76 anni l’attore Kjell Nilsson, l'atleta olimpico che divenne iconico antagonista di Mel Gibson

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore e sollevatore di pesi svedese Kjell Nilsson è morto all’età di 76 anni in Australia a causa di una grave insufficienza renale. Noto al grande pubblico per aver interpretato il villain mascherato Lord Humungus nel cult fantascientifico Mad Max 2 con Mel Gibson, Nilsson aveva abbandonato il cinema negli anni ’90 per dedicarsi stabilmente all’insegnamento e al coaching sportivo.

Morto l’attore svedese Kjell Nilsson

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Kjell Nilsson, morto giovedì 2 luglio 2026 nel Queensland, in Australia, all’età di 76 anni. L’attore si è spento pacificamente nel sonno dopo una battaglia di quattro anni e mezzo contro una grave malattia renale allo stadio terminale.

A dare l’annuncio è stata la famiglia tramite la sua pagina Facebook ufficiale, rivelando che l’ex atleta ha scelto consapevolmente di interrompere la dialisi trisettimanale per riprendere il controllo sul proprio corpo e sul dolore.

Facebook Kjell Nilsson

Morto attore Kjell Nilsson

Nel 2022 i medici gli avevano pronosticato pochi mesi di vita, ma Nilsson è riuscito a superare le aspettative cliniche vivendo altri quattro anni circondato dai suoi cari.

Da sollevatore di pesi olimpico a Lord Humungus in Mad Max 2

Nato a Göteborg nel 1949, prima di diventare un attore cult Kjell Nilsson è stato un sollevatore di pesi di livello olimpico. Nel 1980 si trasferì in Australia proprio per allenare gli atleti svedesi in vista delle Olimpiadi di Mosca.

Lì incontrò la moglie, l’attrice Kate Ferguson, che lo convinse a tentare la strada nel cinema locale sfruttando la sua imponente stazza fisica.

La grande occasione arrivò nel 1981 quando il regista George Miller lo scelse come antagonista principale in Mad Max 2 (noto in Italia come Interceptor – Il guerriero della strada) per interpretare Lord Humungus, il feroce leader dei predoni del deserto che combatte contro il personaggio di Mel Gibson.

Il ritiro dalle scene

Nonostante il viso fosse interamente coperto da una maschera da hockey in metallo, la sua imponente muscolatura e la sua ferocia scenica lo resero un’icona: il suo look da cattivo mascherato fu così d’impatto da ispirare la successiva e celebre caratterizzazione di Jason Voorhees nella saga horror Venerdì 13.

Dopo il successo del film di Miller, la carriera cinematografica di Kjell Nilsson è proseguita con ruoli minori in pellicole come Il film pirata (1982) e l’action The Edge of Power (1987).

Successivamente ha preferito allontanarsi dai grandi set per tornare alla sua prima passione, lavorando come allenatore e personal trainer sportivo, pur continuando a frequentare con affetto le convention dedicate ai fan di Mad Max.