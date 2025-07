Ozzy Osbourne morto a 76 anni, il cantante dei Black Sabbath e icona dell'heavy metal era malato di Parkinson

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

É morto a 76 anni Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal e voce della band britannica dei Black Sabbath. Lo ha annunciato la famiglia in una nota riportata dalla Bbc. Osbourne, da tempo malato di Parkinson, aveva partecipato a un concerto-evento di addio alle scene dei Black Sabbath un paio di settimane fa a Birmingham, città d’origine della celebre rock band.

L’annuncio della famiglia

“È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore.

Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”, recita la nota della famiglia.

ANSA

Frontman e leader dei Black Sabbath,Ozzy Osbourne è considerato uno dei padri dell’heavy metal. Nel 2020 aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson.

I Black Sabbath, il Big Bang dell’heavy metal

Voce roca e graffiante, Ozzy è stato il cantante della band pionieristica Black Sabbath. Il loro primo album, omonimo, è del 1969 ed è stato considerato il Big Bang dell’heavy metal.

Pubblicato durante la guerra del Vietnam, l’album ha rappresentato una rottura con il movimento hippie. La copertina mostrava una figura inquietante su uno sfondo spoglio, la musica era forte, densa e rabbiosa: un cambiamento epocale per il mondo del rock.

Il secondo album, “Paranoid”, ha raccolto classici del metal come “War Pigs”, “Iron Man” e “Fairies Wear Boots”. Il brano “Paranoid” è divenuto uno dei simboli della band. Entrambi gli album sono stati votati tra i 10 migliori album heavy metal di tutti i tempi dai lettori di Rolling Stone.

“I Black Sabbath sono i Beatles dell’heavy metal. Chiunque prenda sul serio il metal ti dirà che tutto parte dai Sabbath”, ha detto una volta il chitarrista Dave Navarro.

Ozzy e i suoi eccessi

Ozzy è stato famoso anche per i suoi eccessi. “Era fuori controllo”, disse il bassista dei Black Sabbath, Geezer Butler. Dalla band uscì anche a causa dei suoi continui ritardi e del fatto che saltava anche i concerti.

Iconico e controverso l’episodio del 20 gennaio 1982, quando Ozzy decapitò a morsi un pipistrello durante il suo live a Des Moines.

Un’immagine totalmente diversa, quella del padre amorevole e un po’ svampito, è invece quella emersa in “The Osbournes”, reality show andato in onda tra il 20o2 e il 2005.

La carriera da solista

Lasciati i Black Sabbath, Ozzy ha proseguito la sua carriera come solista. Dal 1980 ha pubblicato gli album “Blizzard of Ozz” e “Diary of a Madman”, entrambi classici dell’hard rock e multiplatino.

Leggendari brani come “Crazy Train”, “Goodbye to Romance” e “Flying High Again”.

Ozzy fu inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame: nel 2006 con i Sabbath e nel 2024 come solista.

L’ultimo concerto a Birmigham

I Black Sabbath si erano riuniti a luglio: un concerto tributo per quella che Ozzy Osbourne aveva definito la sua ultima esibizione dal vivo. Ozzy ha salutato il suo pubblico a Birmingham, la sua città natale, cantando al Villa Park davanti a 40mila fan.

L’artista si era esibito su un trono nero che si ergeva sotto il palco. “Che la follia abbia inizio”, aveva esclamato prima di iniziare il live. “Non so cosa dire, sono stato a letto per circa sei anni. Non avete idea di come mi sento, grazie dal profondo del cuore. Siete tutti speciali, ora forza scatenatevi!”, aveva detto.

Ozzy aveva eseguito diversi brani da solista prima di essere raggiunto sul palco, per la prima volta in 20 anni, proprio dai Black Sabbath, con i compagni di band presenti con la formazione originale. Il gruppo aveva chiuso il concerto con “Paranoid”.

Sul palco si erano esibiti anche Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons e Mastodon. “I Black Sabbath: saremmo persone diverse senza di loro”, aveva detto Phil Anselmo dei Pantera.