Morto a 77 anni Fred Smith, storico bassista dei Blondie e dei Television: lutto nel mondo della musica

A 77 anni è morto Fred Smith. Storico bassista dei Television ed ex componente della prima formazione dei Blondie, è venuto a mancare dopo una lunga malattia. La band ha confermato la notizia con un messaggio sui social. Jimmy Rip lo ha ricordato come “un talento naturale”, “sempre essenziale” e al servizio della canzone.

Morto Fred Smith, storico bassista dei Television

Fred Smith è morto a 77 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta giovedì 5 febbraio 2026, è stata confermata dai Television sui social, con un riferimento a una lunga malattia contro cui il musicista ha combattuto “a lungo e duramente”, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Il suo nome è rimasto legato soprattutto ai Television, di cui è stato il bassista nella fase che ha definito l’identità del gruppo.

Nel ricordo dei colleghi è tornato anche il riferimento a Tom Verlaine, frontman e chitarrista dei Television, morto nel gennaio 2023. Jimmy Rip ha scritto che per quest’anno avevano in programma di suonare la musica di Verlaine, progetto che non si è più realizzato dopo la morte di Smith.

Dai primi passi con i Blondie ai Television: le tappe della carriera di Smith

Fred Smith ha iniziato nella scena newyorkese come bassista degli Angel and the Snake, formazione che in seguito ha cambiato nome fino a diventare i Blondie. È uscito dal progetto nella primavera del 1975, prima dell’avvio della carriera discografica della band.

Nello stesso 1975 è entrato nei Television, sostituendo Richard Hell. Smith è rimasto nel gruppo fino allo scioglimento del 1978 e ha partecipato alle registrazioni di Marquee Moon (1977) e Adventure (1978), due dischi centrali nella storia della band.

Dopo la fine dei Television ha collaborato con diversi musicisti, prendendo parte anche ai lavori solisti di Tom Verlaine e Richard Lloyd. È tornato nei Television con la reunion del 1992, che ha portato al terzo album omonimo, e ha continuato a suonare dal vivo anche negli anni Duemila.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta ha suonato, registrato e fatto tour con i Fleshtones (1988-1989). Dal 1999 ha avviato con la moglie, l’artista Paula Cereghino, un’attività di produzione di vino che si è spostata nello stato di New York e si è formalizzata nel 2007 con la creazione di una cantina artigianale.

Il cordoglio dei colleghi: le parole di Jimmy Rip

Nel messaggio pubblicato sui social, il chitarrista Jimmy Rip lo ha ricordato “non solo il mio compagno di band per 46 anni, ma un vero amico”. Nello stesso passaggio lo ha descritto come “la persona che volevi avere accanto quando la vita in tour diventava pesante”.

Rip ha aggiunto un ritratto del carattere, legandolo al modo di suonare: il suo umorismo era “asciutto, sottile, diretto, divertentissimo”, e “ti lasciava sempre con la voglia di sentirne ancora”.

Sul piano musicale, Rip ha scritto: “Era un talento naturale. Mai esibizionista, sempre essenziale, al servizio della canzone come sanno fare solo i più grandi musicisti”.

Il messaggio di cordoglio dei Television sui social

Rip ha poi ricordato il loro ultimo saluto: “Per fortuna siamo riusciti a salutarci, le nostre ultime parole sono state ‘ti voglio bene’”, chiudendo con “Mi mancherà più di quanto si possa immaginare”.