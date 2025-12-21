Morto a 82 anni il chitarrista inglese Mick Abrahams, storico membro fondatore dei Jethro Tull

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a 82 anni Mick Abrahams, chitarrista inglese e membro fondatore dei Jethro Tull, che contribuì in modo decisivo al sound blues dell’album d’esordio “This Was”, prima di lasciare la band per divergenze artistiche. In seguito guidò i Blodwyn Pig e portò avanti una lunga carriera solista. Ian Anderson lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio.

Morto a 82 anni il chitarrista Mick Abrahams

Mick Abrahams è morto il 19 dicembre 2025 all’età di 82 anni. Il decesso del chitarrista inglese, storico membro fondatore dei Jethro Tull, è stato confermato ufficialmente il 21 dicembre da Ian Anderson con un messaggio pubblicato sul sito della band, dopo una comunicazione ricevuta direttamente dalla famiglia.

Abrahams risiedeva in Inghilterra e da anni conviveva con gravi problemi di salute che avevano inciso in modo determinante sulla sua vita pubblica e musicale. Nel novembre 2009 il chitarrista era stato colpito quasi contemporaneamente da due infarti e da un ictus, come aveva raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata nel 2018 alla rivista Prog.

X @MakingTime60s Il chitarrista Mick Abrahams (primo a destra) con i Jethro Tull nel 1968

Quelle condizioni avevano progressivamente limitato la sua capacità di suonare, portandolo di fatto al ritiro dalle esibizioni dal vivo e dalle attività concertistiche.

Dalla nascita dei Jethro Tull ai Blodwyn Pig

Abrahams co-fondò i Jethro Tull nel 1967 insieme a Ian Anderson, al bassista Glenn Cornick e al batterista Clive Bunker. Suonò nell’album d’esordio “This Was”, pubblicato nell’ottobre 1968, un disco ancora molto radicato nel blues elettrico e con aperture jazz-rock.

Pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, lasciò la band a causa di divergenze artistiche sulla direzione musicale, con Abrahams orientato su blues e jazz fusion e Anderson proiettato verso soluzioni prog e folk rock.

Dopo l’uscita dai Jethro Tull, Abrahams fondò i Blodwyn Pig. I primi due album, “Ahead Rings Out” (1969) e “Getting to This” (1970), entrarono nella Top Ten britannica. In un’intervista del 2018, Abrahams rivendicò la solidità di quella stagione con una frase rimasta spesso citata: “Potevamo competere con qualsiasi gruppo”. Il progetto ebbe una prima chiusura nel 1970, poi diverse riprese nel corso degli anni.

Parallelamente, Abrahams avviò anche un percorso personale: formò i Wommett e intraprese la carriera solista, pubblicando il primo album omonimo nel 1971. L’ultimo lavoro a suo nome, “Revived!”, risale al 2015 e includeva, tra gli ospiti, lo stesso Martin Barre.

Il cordoglio di Ian Anderson

Sul sito ufficiale dei Jethro Tull, Ian Anderson ha dedicato un lungo messaggio ad Abrahams, ripercorrendo i primi passi della band e il ruolo del chitarrista nella formazione iniziale: “È con grande tristezza che ieri abbiamo appreso della scomparsa di Mick Abrahams, membro fondatore dei Jethro Tull”.

Il post pubblicato sulla pagina dei Jethro Tull

Anderson ha spiegato di aver verificato la notizia dopo aver parlato con Clive Bunker, che a sua volta aveva ricevuto “una telefonata dalla famiglia di Mick” per comunicare la morte. Il cantante ricorda il ruolo di Abrahams nella nascita del gruppo e definisce Mick “fondamentale” per la prima fase dei Jethro Tull. Aggiunge che, negli ultimi 15 anni, il chitarrista aveva affrontato un peggioramento della salute che lo aveva reso “alla fine incapace di esibirsi o di interagire socialmente in misura apprezzabile”.

Anderson ripercorre anche il rapporto personale e le divergenze artistiche: “Abbiamo avuto 11 mesi di reciproco beneficio ed apprendimento prima della rottura finale, causata soprattutto dalle diverse preferenze sulla direzione musicale futura”.

Il messaggio si chiude con il cordoglio di Anderson: “Offriamo le nostre condoglianze alla famiglia di Mick e agli amici più stretti, che possono sentirsi giustamente orgogliosi dei suoi risultati e della sua eredità musicale”.