Morto a 83 anni Maurizio Sella, chi era lo storico presidente della banca di famiglia e Cavaliere del lavoro

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È morto a 83 anni Maurizio Sella, figura di riferimento della finanza italiana e storico presidente della banca Sella. Nel 1991 era stato nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2018 Cavaliere di Gran Croce, l’onorificenza più alta assegnata dal presidente della Repubblica. “Il mondo bancario perde uno dei suoi più prestigiosi punti di riferimento”, ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana.

Maurizio Sella morto a 83 anni

Maurizio Sella è morto a 83 anni a causa di una malattia che si è aggravata “improvvisamente e rapidamente” nelle ultime ore.

È quello che si legge in un comunicato della Banca Sella. Maurizio Sella aveva lasciato la presidenza del gruppo biellese poche settimane fa proprio a causa di problemi di salute.

ANSA

Maurizio Sella con il Capo dello Stato Sergio Mattarella

“Il suo straordinario impegno, riconosciuto e apprezzato anche dai Cavalieri del Lavoro, resterà un punto di riferimento per molti”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Chi era Maurizio Sella

Maurizio Sella si è laureato in Economia e commercio all’Università di Torino nel 1966.

In quello stesso anno ha iniziato a lavorare nella banca di famiglia, la Banca Sella all’epoca guidata dallo zio Giorgio e dal padre Ernesto, di cui è diventato amministratore delegato e direttore generale, nel 1974 e fino al 2002. Di Banca Sella Holding, la capogruppo del gruppo Sella, è stato presidente dal 2000 al 2025.

Nel 1991, a 49 anni, è stato nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2018 Cavaliere di Gran Croce, il grado più alto dell’ordine al merito della Repubblica italiana conferito dal Presidente della Repubblica. Dal 2019 ha presieduto inoltre la Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, dopo aver guidato nel triennio precedente il Gruppo Piemontese.

La storia della Banca Sella

La Banca Sella venne fondata a Biella, in Piemonte, nel 1886 da Gaudenzio Sella, nipote di Quintino Sella, deputato nelle prime legislature del Regno d’Italia e per tre volte ministro delle Finanze.

Pietro Sella, figlio di Maurizio, è attualmente amministratore delegato. Dopo che Maurizio a ottobre ha lasciato il ruolo di presidente, il cda ha nominato al suo posto Giovanni Petrella.

“Fino all’ultimo momento, anche in questi giorni di sofferenza fisica, ha dedicato ogni singolo istante a lavorare per l’azienda e per la famiglia”, ha detto il figlio Pietro.

Il ricordo di Urso e Patuelli

Immediato il messaggio di cordoglio di Adolfo Urso: “Per quasi sessant’anni ha guidato il Gruppo Sella, offrendo un contributo significativo allo sviluppo economico del Paese”.

“Il suo straordinario impegno resterà un punto di riferimento per molti, in particolare per chi, come noi, si impegna nella valorizzazione di questa istituzione, quella appunto dei Cavalieri del Lavoro, a cui Sella ha dedicato gli ultimi anni della sua vita in qualità di presidente”, ha aggiunto il ministro delle Imprese e del Made in Italy.

“La scomparsa di Maurizio Sella priva il mondo bancario di uno dei più prestigiosi punti di riferimento”, ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana.

“Maurizio Sella ha sempre dimostrato grandi doti culturali, etiche, professionali, innovative, con elevati principi di libertà, solidarietà sociale e rispetto di ciascuno, nel mercato aperto e regolato e per la competitività nel pluralismo bancario”, ha aggiunto il numero uno di Abi.