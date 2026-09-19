Morto a 83 anni Sandro Mazzola, il figlio di Valentino che è diventato un mito dell'Inter e della Nazionale

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sandro Mazzola, icona e leggenda dell’Inter e della Nazionale italiana, è morto a 83 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio è arrivato proprio dal club nerazzurro, con cui ha vinto, tra le altre cose, 4 scudetti e 2 Coppe dei Campioni: “Ciao Sandro, bandiera eterna”, ha scritto la società. Figlio di Valentino, il capitano del Grande Torino, Sandro in carriera ha indossato 70 volte la maglia della Nazionale.

Sandro Mazzola morto a 83 anni

Sandro Mazzola lottava da tempo contro una malattia.

Aveva 83 anni che però non gli avevano impedito, ad esempio, un anno fa, di festeggiare il 60esimo anniversario della seconda Coppa dei Campioni vinta con l’Inter nel ristorante milanese di Javier Zanetti.

Quelli dell’Inter sono gli unici colori a cui ha legato la sua vita e la sua carriera, oltre all’Azzurro della Nazionale.

Figlio di Valentino, leggenda del Grande Torino

A soli 6 anni, Sandro rimase orfano del padre, il grande Valentino Mazzola, leggenda e capitano del Grande Torino drammaticamente scomparso nell’incidente aereo di Superga il 4 maggio 1949.

Deve essere stata questione di Dna, l’innata capacità di giocare in squadre rese grandi, anzi Grandi con la G maiuscola: perché se Valentino era stato icona granata, Sandro divenne quelle nerazzurra.

“Sarti; Burgnich, Facchetti; Tagnin, Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso” non è una formazione ma una poesia e una sorta di preghiera per i tifosi dell’Inter. E quell’Inter, allenata da Helenio Herrera, divenne la Grande Inter. Dal Grande Torino alla Grande Inter, sempre a firma di un Mazzola.

La Milano di Mazzola dagli Anni ’60

La scuola di ragioneria, la squadra di calcio della Milanesina, la trafila nelle giovanili dell’Inter e il tentativo della Borletti, la squadra di basket della città, di convertirlo al calcio.

La vita di Sandro Mazzola ha, fin da piccolo, preso l’accento milanese e proprio lungo i Navigli si è sempre snodata.

La casa in POrta Ticinese, gli amici in via Torino, le messe alla Basilica di San Lorenzo e poi Sesto San Giovanni, dove andava a ballare con Graziella, l’amore della sua intera esistenza.

La rivalità e l’amicizia con Gianni Rivera

E ovviamente, San Siro, il teatro dei sogni suoi e di tutti i tifosi di calcio, della rivalità/amicizia con Gianni Rivera.

A San Siro Mazzola ha debuttato e segnato il suo primo gol in nerazzurro, dopo soli 13 secondi, con la Juve.

A San Siro Mazzola ha realizzato il suo primo gol in maglia azzurra, quella della Nazionale, al Brasile, segnando un rigore che Rivera aveva voluto far battere a lui.

Proprio con Rivera, con cui c’era una rivalità sportiva che l’Italia non viveva dai tempi di Coppi e Bartali, c’era sempre la cosiddetta staffetta in Nazionale: bandiere di Inter e Milan, in pubblico non potevano farsi vedere assieme ma in realtà erano legati e si stimavano.

In zona stazione Centrale, all’Hotel Michelangelo, fondarono assieme il sindacato calciatori, per dare dignità ai colleghi meno fortunati.

All’oratorio con Celentano e Tony Renis

Mazzola la vita milanese l’aveva iniziata in provincia, a Cassano d’Adda dove andò a vivere con la madre dopo la morte del padre.

E dopo la sua leggendaria carriera si ritirò in Brianza, vicino all’affetto dei nipoti.

In mezzo la sua Milano, da cui non si allontanò mai: dalle partite all’oratorio con amici che organizzavano feste come Adriano Celentano e Tony Renis, alle 570 partite, 162 gol, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali con l’Inter, che non tradì mai.