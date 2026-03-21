Morto a 86 anni l'ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino, l'annuncio di Gianfranco Rotondi: "Non ce l'ha fatta"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morto Paolo Cirino Pomicino, esponente di spicco della Dc negli anni della Prima Repubblica. Si è spento a 86 anni, intorno alle 16 di sabato 21 marzo, nella clinica Quisisana. “Sì, vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non ce l’ha fatta”, ha riferito l’esponente democristiano Gianfranco Rotondi. Pomicino era ricoverato da qualche giorno.

Morto Paolo Cirino Pomicino, l’ex ministro si è spento a Roma

La sua ascesa politica aveva raggiunto l’apice negli anni Ottanta quando aveva ricoperto le cariche di ministro della Funzione Pubblica nel governo di Ciriaco De Mita (dal 1988 al 1989) e del Bilancio in uno degli esecutivi guidati da Giulio Andreotti (dal 1989 al 1992).

Nato a Napoli nel 1939, si laureò in Medicina con una specializzazione in Neurologia. Tuttavia non aveva intenzione di lavorare in ospedale. Troppo intensa la vocazione per la politica a cui si è dedicato per tutta la vita sotto le insegne della Democrazia cristiana.

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Nella Balena bianca si è fatto notare come consigliere e assessore del Comune di Napoli tra il 1970 e il 1979. Venne poi eletto deputato dal 1976 al 1992. In questi anni fu anche nominato presidente della commissione Bilancio della Camera (1983-1987).

Sul finire degli anni Ottanta ottenne i già citati incarichi da ministro. Non smise mai di fare politica. Nel 2004 fu eletto al Parlamento europeo venendo candidato dall’Udeur di Clemente Mastella e nel 2006 fu rieletto a Palazzo Montecitorio con Democrazia cristiana e Partito socialista – Nuovo Psi.

Il legame con Andreotti e i soprannomi “velenosi”

Pomicino fu molto legato a Giulio Andreotti e incarnò il potere politico della Prima Repubblica, al punto che gli vennero affibbiati dei soprannomi velenosi, ossia “o’ ministro” e “viceré”.

Lungo la sua carriera è finito più volte al centro di diverse inchieste per corruzione, oltre 40 negli anni Novanta, ma fu sempre assolto. Ha patteggiato invece una pena di un anno e 8 mesi nel processo che ruotava attorno alla maxi tangente Enimont, un “obolo” di 5 miliardi di lire girato alla Dc.

Il ritorno alla politica attiva e il trapianto di cuore

Conclusi i processi, era tornato alla politica attiva. Un anno dopo essere stato eletto deputato nel 2006, fu però costretto ad abbandonare gli impegni per problemi di salute, che lo portarono a sottoporsi a un trapianto di cuore.

Paolo Cirino Pomicino era fratello di Bruno Cirino, attore di teatro, cinema e tv morto nel 1981.