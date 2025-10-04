Morto a 88 anni l'imprenditore Gianni Punzo, fu fondatore di Italo e vicepresidente del Napoli di Maradona
È morto a 88 anni Gianni Punzo, tra i più grandi imprenditori del Paese. Al cavaliere del lavoro napoletano si devono il Cis di Nola e alcune delle principali infrastrutture logistiche del Sud Italia. Assieme a Luca di Montezemolo e Diego Della Valle, fondò la Ntv Spa che portò alla creazione dei treni ad alta velocità di Italo.
Morto l’imprenditore Gianni Punzo
Gianni Punzo è considerato uno degli imprenditori italiani di maggior successo degli ultimi 70 anni.
Seppur si definiva un “mercante”, per via delle origini da bottegaio, ottenne numerosi e prestigiosi riconoscimenti.
Gianni Punzo, tra i fondatori di Italo
Nel 1991 gli fu conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro. Nel 2006 ottiene la laurea honoris causa in Management Aziendale presso la Facoltà di Economica dell’Università Parthenope.
Nel 2008 vince il Premio San Gennaro dell’omonimo Comitato diocesano della Curia Arcivescovile di Napoli.
Nato nel capoluogo campano il 3 maggio del 1937, da qualche anno Punzo si era ormai ritirato dalle attività lavorative.
Tra i fondatori di Italo
Nel 1987, Gianni Punzo è tra i promotori di Cisfi SpA, la finanziaria con l’obiettivo di promuovere e sviluppare progetti di logistica nel Sud Italia.
A lui si deve la nascita del Cis di Nola, il primo nucleo dell’Interporto Campano, oggi tra i principali snodi del commercio all’ingrosso.
Nel 2001 fu tra i cofondatori della Banca Popolare di Sviluppo.
La sua impresa di maggior rilievo è la Ntv SpA, fondata assieme a Diego della Valle, Luca Cordero di Montezemolo e Giuseppe Sciarrone.
Si tratta della società che, sfidando il monopolio di Ferrovie dello Stato, mise a terra i treni ad alta velocità Italo.
Negli ultimi di attività si dedicò alla promozione di fondi di investimento nel lusso.
Vicepresidente del Napoli di Maradona
La vivacità imprenditoriale di Gianni Punzo si espanse anche nel mondo dello sport.
Da metà anni ’80 ai primi anni ’90 fu vicepresidente del Calcio Napoli, quando alla guida del club c’era Corrado Ferlaino e nel Cda sedeva Clemente Mastella.
Punzo fece parte della squadra dirigenziale della Napoli degli anni d’oro, quelli delle vittorie insperate e inaspettate.
C’era anche lui tra gli spalti a festeggiare i primi due storici scudetti, quelli del 1987 e del 1990, vinti dalla squadra capitanata da Diego Armando Maradona.