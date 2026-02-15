Morto a 88 anni lo storico doppiatore Pino Colizzi, voce di Robert De Niro e Martin Sheen in Apocalypse Now

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a Roma Pino Colizzi, storico doppiatore, direttore del doppiaggio e attore: aveva 88 anni. Era stato voce italiana di Robert De Niro (tra cui Il padrino – Parte II) e di Martin Sheen in Apocalypse Now, oltre ad aver prestato il timbro anche a Michael Douglas e Jack Nicholson. Era sposato con Manuela Andrei e aveva due figli.

È morto a Roma nella giornata di ieri – sabato 14 febbraio 2026 – Pino Colizzi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio: aveva 88 anni.

Storica voce italiana di Robert De Niro (Il padrino – Parte II) e di Martin Sheen in Apocalypse Now, ha doppiato anche Michael Douglas e Jack Nicholson. In carriera ha lavorato tra cinema, tv e doppiaggio.

Nato a Roma nel 1937, Colizzi era sposato con la collega Manuela Andrei. Dalla loro unione sono nati due figli, Carlo e Chiara. Negli ultimi anni aveva ridotto l’attività rispetto ai decenni di maggiore intensità lavorativa, restando però un riferimento per il doppiaggio italiano.

La carriera nel doppiaggio: da Robert De Niro a Martin Sheen

Nel doppiaggio Colizzi ha prestato la voce a molte star internazionali. È ricordato soprattutto come voce italiana di Robert De Niro, in particolare in Il padrino – Parte II, e di Martin Sheen nel film di Francis Ford Coppola Apocalypse Now.

Nel suo curriculum figurano anche Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Omar Sharif e Franco Nero. Ha doppiato Robert Powell nel ruolo di Gesù nello sceneggiato Gesù di Nazareth di Zeffirelli e Christopher Reeve nei primi tre film di Superman. Tra i lavori più popolari anche Robin Hood nel classico animato Disney del 1973.

Accanto ai doppiaggi da interprete, Colizzi ha lavorato anche come direttore del doppiaggio su produzioni di grande richiamo, firmando una parte importante della sua carriera dietro le quinte.

I ruoli da attore e il lavoro dietro le quinte

Oltre alla voce, anche il volto di Colizzi è diventato nel tempo riconoscibile, grazie alla sua presenza costante sugli schermi come attore.

In televisione interpretò ruoli in sceneggiati e serie, tra cui un personaggio centrale come il conte Vronskij nello sceneggiaro Rai Anna Karenina.

Al cinema continuò a lavorare con registi italiani e, negli anni, partecipò anche a produzioni dirette da Franco Zeffirelli, che lo volle in Un tè con Mussolini.