Morto a 90 anni Massimiliano Cencelli, il politico della DC che scrisse il "manuale" per formare i governi

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È moto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, famoso per aver redatto il “manuale” che stabiliva come si dovessero assegnare i ruoli di governo tra le diverse correnti. Fu vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, consigliere comunale a Roma e sindaco di Caldarola, in provincia di Macerata.

È morto Massimiliano Cencelli

Nel pomeriggio di ieri 8 agosto è morto a 90 anni a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana.

Negli anni ha ricoperto vari ruoli importanti all’interno delle istituzioni italiane. È stato vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, consigliere comunale a Roma per la Margherita e sindaco del Comune di Caldarola, in provincia di Macerata.

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Il suo nome è però indissolubilmente legato al “manuale“, da lui ideato, che ha stabilito le regole di come si forma un governo in Italia per mezzo secolo.

Come funzionava il manuale Cencelli

Il cosiddetto manuale Cencelli, nove pagine dattiloscritte in tutto, era un insieme di principi per formare un governo in Italia durante la cosiddetta Prima Repubblica.

La Democrazia Cristiana era il partito centrale, senza il quale non era possibile formare un esecutivo. Era però anche diviso in correnti, i cui rappresentanti volevano un ruolo in ogni governo.

Cencelli propose che i posti nell’esecutivo, ministri, viceministri e sottosegretari, andassero assegnati agli esponenti delle correnti in base alle preferenze che queste ricevevano al congresso della Democrazia Cristiana.

Il “manuale” stabiliva anche che, in caso di cambio di governo durante una legislatura, l’ex presidente del Consiglio dovesse diventare ministro degli Esteri, per dargli un ruolo di rilievo ma meno coinvolto nella politica nazionale.

Come era nato il manuale Cencelli

Come fosse nato il “manuale Cencelli” lo aveva spiegato lui stesso in un’intervista ad Avvenire nel 2003, quando la rilevanza di queste regole era scemata con la fine della cosiddetta Prima Repubblica. Cencelli aveva dichiarato:

Nel 1967 Sarti, con Cossiga e Taviani, fondò al congresso di Milano la corrente dei ‘pontieri’. Ottenemmo il 12% e c’era da decidere gli incarichi in direzione. Allora io proposi: se abbiamo il 12%, come nel consiglio di amministrazione di una società gli incarichi vengono divisi in base alle azioni possedute, lo stesso deve avvenire per gli incarichi di partito e di governo in base alle tessere.

Fu poi proprio Paolo Emilio Taviani a rivelare che il modo in cui venivano formati i governi fosse idea di Cencelli, con una battuta ad alcuni giornalisti.