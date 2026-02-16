Morto a 95 anni Robert Duvall attore de Il Padrino e Apocalypse Now, aveva vinto l'Oscar con Tender Mercies

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morto a 95 anni Robert Duvall, leggenda del cinema hollywoodiano. Nato a San Diego nel 1931, è stato uno dei più grandi attori del Novecento. Leggendari i suoi ruoli in pietre miliari della settima arte, come quelli ne Il Padrino e in Apocalypse Now. Una carriera stellare, impreziosita da sette candidature all’Oscar e una statuetta: nel 1984 vinse come migliore attore per l’interpretazione in Tender mercies – Un tenero ringraziamento. Duvall è deceduto “serenamente” domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia. A dare il triste annuncio è stata la moglie Luciana, attraverso una dichiarazione inviata dalla sua agenzia di pubbliche relazioni.

Morto Robert Duvall, la famiglia: “Nessuna cerimonia ufficiale, guardate un film per ricordarlo”

La famiglia ha riferito che non sarà organizzata alcuna cerimonia ufficiale.

“La famiglia incoraggia coloro che desiderano onorare la sua memoria a farlo in un modo che rifletta la vita da lui vissuta, guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in auto in campagna per apprezzare la bellezza del mondo”, spiega la nota tramite cui è stato reso noto il decesso dell’attore.

Dopo la guerra di Corea, nel 1955 Duvall riuscì a entrare nella Playhouse School of Theatre di New York, frequentata da altri aspiranti attori che di lì a poco avrebbero scritto la storia della mitica era della New Hollywood, periodo che ha rivoluzionato il cinema negli anni Settanta.

Tra i suoi compagni di classe c’erano Dustin Hoffman, con cui condivise una casa in affitto, Gene Hackman e James Caan.

L’Oscar e i ruoli leggendari in Apocalypse Now e ne Il Padrino

Nel 1984 arrivò per Duvall la definitiva consacrazione: ottenne l’Oscar come migliore attore per Tender mercies – Un tenero ringraziamento, diretto da Bruce Beresford. Tuttavia la sua popolarità è legata ad altre pellicole.

Mitici i ruoli che ricoprì in Apocalypse Now, dove interpretò il Tenente Colonnello William Kilgore, e ne Il Padrino, dove diede corpo e voce al personaggio di Tom Hagen, il consigliori di don Vito Corleone.

Tra i tanti film di successo che lo videro tra i protagonisti, lo si ricorda in La caccia, con Marlon Brando, e ne Il Grinta, con John Wayne. A inizio carriera si fece conoscere con due piccole apparizioni in Lassù qualcuno mi ama e ne Il buio oltre la siepe.

Oltre all’Oscar, Duvall ha vinto tantissimi altri premi, circa una cinquantina. Ottenne riconoscimenti anche ai Golden Globe, agli Emmy Award, ai BAFTA e al Festival del Cinema di Venezia.

La vita privata del divo: quattro matrimoni e nessun figlio

Duvall si sposò quattro volte. La prima con la ballerina Barbara Benjamin, alla quale rimase legato dal 1964 al 1975. Le seconde nozze furono con l’attrice Gail Youngs, dal 1982 al 1986.

Pronunciò di nuovo il fatidico sì con la danzatrice Sharon Brophy, con la quale visse una relazione dal 1991 al 1996.

Dal 1997 fino alla morte è stato legato all’attrice Luciana Pedraza, sposata nel 2005. Nonostante i quattro matrimoni, non ebbe mai figli e, secondo quanto dichiarato nel 2007 dallo stesso attore, la probabile causa fu una sua infertilità.