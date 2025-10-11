Morto a 96 anni a Nonno Severino, il “nonno di TikTok” amato da milioni di follower: l’annuncio del figlio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a 96 anni Nonno Severino, volto amatissimo dei social italiani. Con la moglie Imma aveva conquistato quasi due milioni di follower su TikTok con video di vita quotidiana e ironia familiare. L’annuncio della scomparsa è arrivato dal figlio Paolo, che negli ultimi mesi aggiornava la community sulle condizioni del padre.

Si è spento a 96 anni Nonno Severino, diventato negli ultimi cinque anni uno dei protagonisti più amati dei social italiani. A darne l’annuncio è stato il figlio Paolo con un post pubblicato questa mattina, sabato 11 ottobre 2025.

“Ciao papà, continua a farci divertire da lassù. Sei stato di grande esempio” ha scritto Paolo, che negli ultimi mesi aveva gestito i profili del padre, aggiornando i follower sulle condizioni di salute progressivamente peggiorate.

Instagram nonnoseverino_official Un frame estratto dall’ultimo video pubblicato sull’account di Nonno Severin, diventato famoso su Tiktok

L’ultimo video, pubblicato due giorni fa, mostrava la difficoltà di Severino, accompagnato dalle parole commosse del figlio: “È dura, non sta bene, continua a non stare bene, non ce la faccio a vederlo così”. Alla notizia della scomparsa sono arrivati migliaia di messaggi di cordoglio: “Sei stato il nonno di tutti noi”, hanno scritto in molti.

Una carriera social iniziata per gioco

Classe 1930, Nonno Severino era diventato una star del web grazie a TikTok, dove contava 1,8 milioni di follower, e su Instagram oltre 350mila.

Insieme alla moglie Imma, 85 anni, aveva conquistato il pubblico con video di vita quotidiana, scenette divertenti e spontanee che raccontavano con ironia la complicità di una coppia longeva.

I loro contenuti hanno spesso superato milioni di visualizzazioni, con un picco di sette milioni per il video più visto. Durante la pandemia, i loro sketch hanno offerto momenti di leggerezza e sono diventati un simbolo di affetto familiare condiviso.

Il ricordo e il cordoglio

Negli ultimi mesi, con l’aggravarsi delle condizioni di salute, la presenza di Severino sui social si era diradata, sostituita dai video del figlio Paolo che aggiornava la community sul suo stato.

Lontano dai riflettori, la famiglia ha gestito con delicatezza il rapporto con i milioni di follower che si erano affezionati al “nonno di TikTok”. L’ultimo post lo ritrae sorridente, trasformato in un angelo, con una semplice didascalia: “Ciao papà”.

La sua eredità è fatta di spontaneità, ironia e amore familiare, un lascito che rimane impresso nei cuori di chi lo ha seguito in questi anni, dimostrando come anche un sorriso genuino possa unire milioni di persone attraverso uno schermo.