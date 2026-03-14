Morto a 96 anni il grande filosofo Jürgen Habermas, il pensatore che ha cambiato il dibattito sulla democrazia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Jürgen Habermas è morto all’età di 96 anni. La notizia del decesso del grande filosofo e sociologo tedesco è stata annunciata dalla sua casa editrice Suhrkamp Verlag, citando la famiglia. Nato a Düsseldorf nel giugno del 1929, si è spento a Starnberg, vicino Monaco, nel sud della Germania. Esponente di spicco della Scuola di Francoforte, è stato uno dei pensatori più importanti del Dopoguerra. Particolarmente acute le sue analisi sulle crisi delle democrazie e sui meccanismi di consenso. Tra le sue opere più note figurano i due volumi della “Teoria dell’azione comunicativa”.

Morto il filosofo Jürgen Habermas: pensiero e critica del nazismo

Habermas ha vissuto i suoi primi anni sotto il dominio totalitario del nazismo e fu traumatizzato quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale vennero rivelati i crimini di Hitler e dei suoi uomini.

Negli anni successivi diffuse il pensiero relativo al riscatto del popolo tedesco da quel passato tragico, attraverso il recupero dei valori universali del dialogo e della ragione.

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Nei primi anni Sessanta pubblicò il saggio “Storia e critica dell’opinione pubblica” e poi diede alle stampe la sua opera più vasta e importante, “Teoria dell’agire comunicativo“.

Al centro del suo pensiero c’è l’esigenza di salvaguardare le condizioni di un confronto critico-razionale sui temi d’interesse collettivo, elemento imprescindibile per far sì che la convivenza civile non venga sopraffatta da derive autoritarie.

A differenza di altri suoi colleghi, si mantenne lontano dal marxismo, reputando insufficienti le sue basi e arrivando a definire un certo tipo di estremismo settario “fascismo di sinistra“.

Nazismo e “revisionismo storico”: le critiche di Habermas

Habermas fu sempre guidato da un’ispirazione di matrice illuminista ed era contrario alle teorie di rigenerazione rivoluzionaria violenta. Inoltre considerava sbagliato mettere in discussione i pilastri della modernità, come il sapere scientifico e l’economia di mercato.

Nonostante ciò, non lesinò critiche nei confronti delle logiche monetarie e burocratiche da lui definite il “sistema”. Si augurava però che la “capacità d’integrazione sociale” delle persone insita nell’agire comunicativo e l’intesa motivata tra individui consapevoli e solidali, poggiata sull’”etica del discorso”, funzionassero come fondamento della democrazia.

Habermas, negli anni Ottanta, si scagliò contro coloro che tentarono un rilancio dell’identità nazionale e che provarono a rileggere l’esperienza del Terzo Reich in una interpretazione diversa da quella fondata sulla colpa collettiva. Un “revisionismo storico” a cui il filosofo contrappose un “patriottismo della Costituzione” di respiro universale, senza dimenticare le atrocità dei campi di concentramento e senza fare alcuno sconto al suo stesso popolo per le nefandezze hitleriane.

Habermas non fu invece duro nei confronti delle confessioni religiose e della loro influenza nella sfera pubblica. Il filosofo riconosceva alle Chiese il merito di saper dare aiuto e accogliere l’umanità ferita. Sperava che credenti e non credenti agissero in “un processo di apprendimento complementare” in grado di arricchire entrambe le parti nella società “postsecolare”.

Il sostengo all’Ue, ma non alle politiche di Angela Merkel

Il sociologo fu un forte sostenitore dell’unità europea. Non era d’accordo con la politica dei piccoli passi sostenuta da Angela Merkel, in quanto riteneva ingiusto prendere decisioni dolorose riguardanti i cittadini degli Stati membri attraverso organi non elettivi dell’Unione, i quali dettavano legge in base agli “imperativi dei mercati“.

Il filosofo sostenne inoltre che la crisi finanziaria europea poteva essere superata con uno sforzo di solidarietà disposto anche “alla messa in comune dei debiti”, a patto che ci si muovesse in un “quadro di una comunità che fosse soprastatale e nello stesso tempo democratica”.