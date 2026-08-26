Morto a 97 Vittorio Frescobaldi, il marchese che ha portato il vino toscano in tutto il mondo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È morto a 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, figura di primo piano dell’enologia italiana e protagonista della lunga storia di una delle più antiche famiglie del vino. Esponente della trentunesima generazione dei Frescobaldi, dinastia fiorentina le cui origini risalgono a oltre 700 anni fa. Lascia la moglie Bona e i quattro figli Lamberto, Fiammetta, Angelica e Diana.

Morto il marchese Vittorio Frescobaldi

Nel corso della sua lunga vita Vittorio Frescobaldi ha rappresentato un punto di riferimento per il settore, accompagnando l’evoluzione dell’azienda e del vino italiano sui mercati internazionali, senza mai perdere il legame con le radici storiche e il territorio.

Il marchese ha contribuito a consolidare il prestigio della famiglia e a rafforzarne il legame con la tradizione vitivinicola toscana.

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La nomina a Cavaliere del Lavoro nel 1977

Nato a Firenze nel 1928, Vittorio Frescobaldi fu nominato Cavaliere del Lavoro nel 1977 per il suo impegno nel settore agricolo. Per decenni ha guidato l’azienda di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, contribuendo allo sviluppo del gruppo e alla valorizzazione della tradizione vitivinicola toscana.

In seguito, ha passato il testimone al figlio Lamberto, oggi alla guida dell’azienda e presidente dell’Unione Italiana Vini (Uiv).

Vittorio Frescobaldi è stato alla guida della storica azienda di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, “sapendo cogliere con lungimiranza le trasformazioni del comparto, sostenendo una sempre maggiore apertura internazionale e puntando sulla valorizzazione delle diverse identità e dei territori vitivinicoli della Toscana”, si legge in una nota diffusa dall’Unione italiana vini (Uiv).

La storia della famiglia Frescobaldi

La famiglia Frescobaldi produce vino dai primi anni del Trecento e già tra Quattrocento e Cinquecento riforniva la Corte d’Inghilterra, quella papale e altre corti europee.

Ma la storia dei Frescobaldi vive una svolta nel ‘900 con Vittorio, Ferdinando e Leonardo a imprimere una nuova accelerazione all’azienda. Un momento decisivo arrivò nel 1989, con l’acquisizione della tenuta di CastelGiocondo a Montalcino. Proprio in questo territorio, pochi anni dopo, sarebbe nato anche il sodalizio con la famiglia Mondavi.

Attraverso queste scelte, Vittorio Frescobaldi e i fratelli Ferdinando e Leonardo contribuirono a rafforzare il prestigio della Toscana e dei suoi vini sulla scena internazionale.