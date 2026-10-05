Morto a Catania, malore davanti ai poliziotti: l'avevano fermato dopo la fuga in scooter, disposta autopsia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un uomo di 40 anni sarebbe morto a Catania dopo avere accusato un malore negli uffici della polizia di via San Giuseppe La Rena. Sarebbe stato accompagnato negli uffici delle Volanti dopo un inseguimento in scooter avvenuto nella notte tra il 3 e 4 ottobre. Non è escluso che l’uomo era sotto effetto di stupefacenti. Disposta l’autopsia.

Morto a Catania dopo malore, la ricostruzione

Come riporta Meridionews, l’uomo, catanese e noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sarebbe stato intercettato da una pattuglia mentre viaggiava ad alta velocità su uno scooter.

In strada sarebbe scattato un allarme acustico e gli agenti avrebbero intimato l’alt a due persone che si muovevano su due mezzi distinti.

L’uomo non si sarebbe fermato e avrebbe iniziato una fuga per le vie della città.

Dopo essere stato bloccato, sarebbe stato trasferito negli uffici della polizia per le procedure di identificazione.

Poco dopo avrebbe accusato un grave malore.

I dettagli della fuga

Meridionews ha ricostruito nei dettagli la fuga del 40enne in scooter.

L’uomo avrebbe percorso contromano alcune strade del centro, tra cui via D’Amico, via Archimede, via Crispi e via Mascagni.

Proprio in via Mascagni avrebbe perso il controllo del mezzo, urtando un marciapiede.

Dopo avere abbandonato il ciclomotore, avrebbe tentato di proseguire a piedi.

Gli agenti lo avrebbe raggiunto e bloccato dopo pochi metri.

I tentativi di rianimazione

Il decesso non sarebbe avvenuto durante l’inseguimento, ma successivamente, negli uffici della polizia.

Una volta arrivato nel Commissariato di via San Giuseppe La Rena, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malore.

Gli agenti presenti sarebbero intervenuti praticando le prime manovre di soccorso, compreso il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

I soccorritori sarebbero giunti poco dopo.

Dopo aver tentato anche loro di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

Non si esclude, tra le ipotesi, che l’uomo fosse sotto effetto di stupefacenti.