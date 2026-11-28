Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mentre stava mangiando in un ristorante alle porte di Cremona, un boccone di carne gli è andato di traverso e gli ha ostruito la trachea. Dopodiché ha smesso di respirare e ha perso i sensi. Ricoverato d’urgenza in ospedale, è morto dopo quattro giorni. La vittima era Stefano Bazzana, cartongessista di 47 anni originario di Fiesse, comune in provincia di Brescia, ma da anni residente in centro a Cremona.

Morto a Cremona Stefano Bazzana: il 47enne di Fiesse soffocato da un pezzo di carne al ristorante

La vicenda ha avuto inizio domenica scorsa. Bazzana, come riporta Il Giornale di Brescia, stava pranzando in un ristorante insieme al padre Francesco e al figlio di quattro anni. A un certo punto un pezzo di carne gli ha ostruito le vie respiratorie.

Subito ha provato a ingoiare il cibo bevendo un bicchiere d’acqua, senza però riuscire a risolvere il problema. Poi si è alzato dal tavolo e ha chiesto aiuto. Non riuscendo a respirare, ha perso i sensi.

I soccorsi e il ricovero in terapia intensiva

I primi a prestare soccorso sono stati i presenti in sala che hanno iniziato un massaggio cardiaco. Poi sono arrivati gli operatori del 118 che hanno liberato le vie aeree e l’hanno intubato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona.

Dopo quattro giorni di agonia, Bazzana è deceduto nella notte tra il 27 e il 28 novembre. Venerdì era stata dichiarata la morte cerebrale. I suoi organi sono stati donati, come da indicazioni dello stesso cartongessista. A riferirle è stato il padre.

Il padre della vittima: “Hanno provato a salvarlo in tutti i modi”

“Hanno provato a salvarlo in tutti i modi, ma era troppo tardi, quel boccone andato di traverso gli aveva ormai ostruito la trachea“, ha spiegato al Giornale di Brescia papà Francesco. Il genitore ha inoltre aggiunto che durante il soffocamento, Stefano ha cercato in tutti i modi di proteggere il bambino.

La tragedia si è consumata davanti agli occhi del genitore e del figlio di 4 anni. Da tempo Stefano si era trasferito da Fiesse a Cremona. Nell’ultimo periodo lavorava per una società di tinteggiatura con sede in un paese al confine con la provincia di Brescia. Il funerale sarà celebrato a Cremona, ma la data non è ancora stata resa nota.