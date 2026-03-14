Morto a Grosseto dopo essere finito con il trattore in piscina per un malore, vittima sul lavoro un 83enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È finito nella piscina dell’agriturismo di famiglia mentre era alla guida di un trattore ed è morto. Un uomo di 83 anni ha perso la vita sul lavoro in un’azienda agricola nelle campagne di Grosseto, in un incidente causato probabilmente da un malore. Inutili i tentativi di soccorso del figlio.

Cade con il trattore in piscina: morto 83enne

L’episodio si è verificato mentre l’uomo era al lavoro nei terreni dell’agriturismo di famiglia sulla strada dello Scopetone, nella zona rurale alle porte di Grosseto.

Stando a quanto ricostruito finora, l’83enne si è sentito improvvisamente male nei campi e avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha continuato la sua corsa fino a cadere nella vasca coperta da un telo.

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L’incidente nell’agriturismo a Grosseto

Ad accorgersi dell’incidente è stato il figlio dell’anziano, che appena ha visto il padre in acqua si è precipitato per tentare di tirarlo fuori dalla piscina e ha lanciato l’allarme al 118.

All’arrivo sul posto del personale sanitario, per l’83enne era però già troppo tardi: ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Il malore

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, per estrarre l’uomo dalla vasca.

Il corpo senza vita della vittima è stato recuperato all’interno della cabina del trattore, sotto al quale l’uomo è rimasto schiacciato.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, è possibile che l’anziano sia morto nel momento del malore che lo ha colpito.

I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare chiarezza su cosa abbia provocato il decesso.