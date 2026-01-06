Morto a Londra il barman 31enne Matteo Leone, figlio del maresciallo Graziano: l'allarme lanciato dagli amici

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Matteo Leone, barman 31enne e figlio del maresciallo dei carabinieri Graziano Leone, è stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Londra. Nella capitale inglese lavorava come barman. Il suo cadavere è stato trovato nella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio. A lanciare l’allarme sono stati gli amici inquilini che abitavano con il giovane. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, purtroppo, per il ragazzo non c’era già più nulla da fare.

Morto a Londra il barman Matteo Leone, figlio del maresciallo Graziano

Nell’abitazione in cui si è spento Matteo si sono recate le autorità locali, per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Da capire le cause della morte del 31enne. Il ragazzo potrebbe essere stato colpito da un malore fatale nel sonno. A chiarire la vicenda saranno gli esiti dell’autopsia. Non si conoscono per ora i tempi di rientro della salma in Italia.

Il maresciallo Graziano Leone, comandante della stazione dei carabinieri di Pescara Colli, non appena è stato informato della tragedia, è subito volato a Londra.

Il Consolato Generale d’Italia nella capitale inglese sta seguendo da vicino gli sviluppi del caso con la famiglia della vittima, fornendo assistenza e tutto il sostegno necessario.

I messaggi di cordoglio e il ricordo degli amici

“Profondo cordoglio – scrive la Asl di Pescara in una nota firmata dal direttore generale Vero Michitelli, dal direttore sanitario Rossano Di Luzio e dal direttore amministrativo Francesca Rancitelli – La Direzione strategica e tutta la comunità aziendale si stringono con sincera partecipazione al maresciallo Leone e alla sua famiglia, colpiti da un dolore improvviso e lancinante”.

“Il maresciallo Leone rappresenta da anni un riferimento autorevole e sempre disponibile per l’ospedale di Pescara”, si legge sempre nel comunicato in cui viene sottolineata “la vicinanza autentica e rispettosa”.

Gli amici londinesi del 31enne hanno organizzato una fiaccolata in ricordo di Matteo a Shoreditch Park. L’iniziativa si svolgerà alle ore 19 del 6 gennaio.

“Ti vorrei prendere a schiaffi per averci lasciato così! Eri sempre li con questo grande sorriso che urlavi e cantavi in giro per casa. Ti ricorderemo per sempre cosi! Fai buon viaggio Matté!”, il ricordo di un amico sui social.

“Che tristezza… davvero, mi mancherai Bro. Non riesco a crederci ancora”, le parole di un altro amico della vittima.

“Tutta la Valle del Fino si unisce al dolore della famiglia Leone per la prematura e improvvisa scomparsa di Matteo, fratello dell’amico Luca e cugino del nostro dirigente Simone. Le nostre più sentite condoglianze”, recita il post della Asd Valle del Pino di Castiglione Messer Raimondo.

Chi era Matteo Leone

Matteo era originario di Canosa di Puglia. Aveva poi vissuto fino all’adolescenza in Abruzzo, a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. Terminati gli studi, si era trasferito a Londra.

Nonostante la distanza geografica, era sempre rimasto legato alla sua terra d’origine, come emerge dal suo profilo Facebook, dove come immagine di copertina c’è uno scatto del lungomare di Bari e in primo piano una bottiglia di birra e un tipico polpo crudo.

Nella foto si legge anche la scritta “Bari ti rapisce, ti fa innamorare. Bari è unica”.