Morto a Milano Giovanni Verza, stimato astrofisico di fama internazionale: lascia moglie e tre figli

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il giovane e stimato astrofisico Giovanni Verza è morto a Milano. Il ricercatore 36enne era ricoverato presso l’Istituto tumori del capoluogo lombardo. Il mondo della ricerca è in lutto per la scomparsa prematura di Verza, originario di Merate, che lascia la moglie Chiara e tre figli piccoli. La moglie ha dato il via libera alla donazione delle cornee.

Morto a Milano l’astrofisico Giovanni Verza

Il decesso di Giovanni Verza è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 27 giugno. Originario di Merate, l’astrofisico lavorava come ricercatore per l’Inaf di Trieste e anche durante la malattia non ha abbandonato, finché ha potuto, la sua attività di studio.

Nel corso della sua carriera si era trasferito a New York, dove collaborava con la Nasa, ma dopo l’insorgere della malattia era rientrato in Italia.

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La carriera del 36enne Giovanni Verza

Dopo la laurea e il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Padova, la carriera nel mondo accademico di Giovanni Verza aveva preso il volo.

Grazie alle numerose pubblicazioni, il 36enne aveva raggiunto uno status di livello internazionale nel suo ambito. Prima di dedicarsi alla fisica, il 36enne di Merate aveva frequentato il seminario per due anni.

Specializzato nello studio dei vuoti cosmici e dell’universo oscuro, Verza collaborava stabilmente con diverse agenzie spaziali internazionali come la Nasa e aveva all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche firmate e pubblicate.

I funerali in provincia di Lecco

Nonostante il profondo dolore del momento, la moglie Chiara ha autorizzato la donazione delle cornee, ultimo gesto di grande generosità di un uomo che tutti descrivevano come mite, brillante e profondamente legato alla fede cristiana.

Tra le sue parole d’addio alla famiglia negli ultimi giorni: “Vi lascio nelle mani di un padre più grande di me”, un messaggio carico d’amore. La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione nella comunità scientifica, ma soprattutto tra i tanti amici e parenti nella città di Merate, dove era cresciuto e aveva frequentato il liceo.

I funerali di Giovanni Verza saranno celebrati mercoledì primo luglio alle ore 9, in Villa Grugana Pime, a Calco, in provincia di Lecco.