Morto a Milano investito da un'auto, gravissima la moglie: la coppia travolta sulle strisce pedonali

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il quartiere Bicocca di Milano nel pomeriggio di sabato 16 maggio. Intorno alle 15, una coppia di anziani coniugi è stata travolta da un’auto in viale Piero e Alberto Pirelli, proprio a pochi passi dalla loro abitazione. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo, 77 anni, è deceduto poco dopo l’arrivo in codice rosso all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, mentre la moglie di 75 anni, sta lottando per la vita in sala operatoria al Niguarda.

Morto a Milano investito da un’auto: la dinamica

Come riporta il Corriere della Sera, la coppia stava attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo.

L’investimento è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Vizzola, nei pressi del civico 14, in un tratto del viale solitamente molto frequentato dagli studenti del polo universitario.

Le prime ricostruzioni degli agenti suggeriscono che i due anziani stessero regolarmente attraversando sulle strisce pedonali quando l’auto, proveniente da via Chiese e diretta verso il centro città, li ha centrati in pieno.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha coordinato i soccorsi inviando sul posto tre ambulanze e due automediche.

Le condizioni dei coniugi sono apparse subito disperate ai sanitari, che hanno dovuto procedere al trasporto d’urgenza in due diversi presidi ospedalieri.

Nonostante i tentativi di rianimazione, le lesioni riportate dal 77enne sono risultate fatali, spegnendo ogni speranza subito dopo l’ingresso al pronto soccorso.

Il risultato del drug test al conducente dell’auto

Al volante della vettura si trovava un uomo italiano di 60 anni (classe 1966) che, immediatamente dopo l’urto, si è fermato per allertare i soccorsi.

Come da protocollo in caso di omicidio stradale, il conducente è stato sottoposto sul posto all’etilometro e al drug test, risultando negativo a entrambi gli accertamenti.

Gli esiti confermano dunque che l’automobilista non era sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti al momento dell’impatto.

L’uomo, pur non avendo riportato ferite fisiche, è apparso in forte stato di shock dopo l’incidente.

Dopo aver assistito ai primi rilievi degli agenti, è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Civile di Sesto San Giovanni per accertamenti e supporto.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà determinare eventuali responsabilità in merito alla velocità del veicolo o a una possibile distrazione fatale durante la marcia nel quartiere universitario.