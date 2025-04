Morto a Montopoli schiacciato dal trattore dopo la scuola, 16enne trovato senza vita dal padre

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Toscana: un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre lui era alla guida. È successo nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno, nell’azienda agricola di famiglia. A trovarlo privo di vita è stato il padre, che era andato a cercarlo non vedendolo rientrare a casa per cena.

Morto a 16 anni a Montopoli in Val d’Arno

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 31 marzo a Montopoli in Val d’Arno, paese di 10 mila abitanti in provincia di Pisa.

Come riporta La Nazione, l’incidente si è verificato nelle campagne al confine tra Montopoli e Palaia, in località Chiecina.

Per cause ancora da chiarire, il 16enne è rimasto schiacciato da un trattore.

Schiacciato dal trattore che stava guidando

Il dramma si è consumato nell’azienda agricola di famiglia, a circa 500 metri dalla casa dove il ragazzo abitava.

Stando a una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, sembra che il giovane stesse facendo un giro sul trattore quando il mezzo si è ribaltato.

A trovare il corpo privo di vita del ragazzo sarebbe stato il padre, che era andato a cercarlo non vedendolo rientrare per cena.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi con il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo però per il 16enne non c’era più nulla da fare.

Il cordoglio della sindaca

“Purtroppo abbiamo appena appreso di un incidente tra il nostro comune e quello di Palaia in zona Chiecina. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita sotto ad un trattore”, ha scritto su Facebook la sindaca di Montopoli, Linda Vanni.

“Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze per questo tragico incidente, una perdita che scuote tutta la nostra comunità”.

Il messaggio del presidente Giani

Anche il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo cordoglio:

“È una notizia che ci lascia attoniti, senza parole, che ci addolora, ma che ci induce anche a ribadire la necessità di incrementare la consapevolezza del pericolo in determinate situazioni e condizioni. Esprimo la vicinanza mia personale e della Regione alla famiglia e alla comunità di Montopoli”.