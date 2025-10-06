Morto a Napoli in ambulanza dopo l'uso del taser da parte dei carabinieri intervenuti per una lite in famiglia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 35 anni è morto a Napoli dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri, intervenuti su segnalazione di una lite in famiglia. La vittima avrebbe opposto resistenza e, dopo diversi tentativi di bloccarlo, i militari avrebbero ricorso alla pistola a impulsi elettrici per renderlo inoffensivo.

Nella mattinata del 6 ottobre un uomo di 35 anni è morto a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale da un’ambulanza. Era stato colpito pochi minuti prima da un taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’uomo aveva opposto resistenza ad alcuni carabinieri che erano stati chiamati presso la sua abitazione su segnalazione di una lite in famiglia.

I militari avrebbero tentato di bloccarlo in diversi modi, ma l’uomo si sarebbe opposto con forza. Per questa ragione, uno dei carabinieri avrebbe fatto ricorso al taser.

L’intervento dei carabinieri

Fin dai primi momenti dell’intervento, i carabinieri si sarebbero resi conto che la situazione era complessa. Il 35enne si sarebbe presentato alla porta in stato di alterazione, e non avrebbe mai collaborato con i militari.

L’utilizzo del taser non sarebbe stato sufficiente a bloccare l’uomo e i carabinieri avrebbero dovuto attendere ulteriori rinforzi prima di riuscire a immobilizzarlo.

Diversi organi di stampa citano fonti investigative secondo le quali l’utilizzo del taser, benché si sia rivelato fatale, sarebbe rientrato nei limiti di legge e avrebbe seguito tutte le procedure.

La salma dell’uomo defunto è stata posta sotto sequestro e rimarrà a disposizione della magistratura perché possa essere eseguita l’autopsia.

Il decesso di settembre legato al taser

Quello di Napoli è il secondo decesso in meno di un mese legato all’utilizzo del taser da parte delle forze dell’ordine in Italia. Il primo è accaduto il 15 settembre scorso a Reggio Emilia.

La vittima in quel caso era un 41enne che aveva avuto una colluttazione con alcuni agenti della polizia a Massenzatico, frazione della città emiliana.

Dopo essere stato colpito dalla pistola a impulsi elettrici, l’uomo si era subito sentito male ed era morto poco dopo in ospedale. I fatti hanno avuto conseguenze immediate sulla diffusione dell’arma: la città di Genova ha infatti bloccato una sperimentazione per l’introduzione del taser tra gli strumenti a disposizione della polizia locale il giorno successivo.