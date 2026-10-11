Morto a Oderzo vicino Treviso per un infarto a 29 anni in un campo di calcetto, crollato davanti agli amici

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stroncato da un infarto a 29 anni in campo di calcetto. Daouda Outtara, operaio originario della Costa d’Avorio, è morto all’improvviso sotto gli occhi degli amici a Oderzo, nel Trevigiano. Inutile il massaggio cardiaco tentato dal proprietario della struttura che ha prestato il primo soccorso, il giovane è morto sul posto.

L’infarto in un campo di calcetto a Oderzo

L’episodio è avvenuto intorno alle 19 di sabato 10 ottobre, in uno dei campetti dell’agriturismo di Gionata Bresolin, noto titolare di strutture sportive molto conosciuto nel comune in provincia di Treviso.

Secondo quanto ricostruito da Il Gazettino, Outtara era in affitto in uno degli appartamenti del complesso e stava trascorrendo la serata insieme a un gruppo di amici che stavano giocando a calcetto.

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I soccorsi

All’improvviso, mentre era a bordo campo, il 29enne è crollato davanti ai presenti, che hanno lanciato l’allarme.

Il primo ad arrivare è stato il titolare dell’agriturismo, che ha tentato di praticare il massaggio cardiaco, guidato al telefono dalla centrale del Suem in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica.

“Daouda giaceva a terra esanime – ha raccontato Bresolin a Il Gazzettino – Ho allontanato tutti ed ho preso a praticargli il massaggio cardiaco. Nel frattempo qualcun altro ha chiamato il 118. Mi hanno passato il telefono, la centralinista al telefono mi guidava nelle manovre che del resto conosco, occupandomi di sport da decenni. Non ho mai smesso di praticare il massaggio, nel frattempo è arrivata l’ambulanza, sono stati velocissimi, dirò 6-7 minuti. È stato applicato il defibrillatore sul corpo del giovane e le manovre sono proseguite a lungo”.

La morte dell’operaio

Nonostante il rapido intervento del personale medico, con l’atterraggio anche di un elicottero del Suem, e le lunghe manovre anche con il defibrillatore, per Ouattara non c’è stato nulla da fare: il giovane operaio di un’azienda del vicino comune di Motta di Livenza è morto per un infarto fulminante.

“Me l’aveva raccomandato un imprenditore avevo visto subito che si trattava di un giovane corretto, così avevamo firmato il contratto di affitto e aveva portato qua la residenza” ha raccontato ancora Bresolin.