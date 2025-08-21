Morto a Olbia dopo il taser, le indiscrezioni dall'autopsia e le parole del sindacato: "Agito correttamente"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I militari intervenuti per fermare Gianpaolo Demartis, il 57enne morto a Olbia dopo essere stato colpito con il taser, avrebbero “agito correttamente”. Lo sostiene Luigi Pettineo, segretario del Sindacato Indipendente Carabinieri (Sic), che riferisce che gli uomini dell’Arma avrebbero rispettato “il protocollo operativo previsto”. Nel frattempo emergono le prime indiscrezioni sull’autopsia, che conferma la morte per arresto cardiaco e individuato problemi di salute pregressi, ma sarebbero necessari altri 60 giorni per portare a termine tutti gli accertamenti richiesti dalla Procura di Tempio.

Le parole del sindacato

In un video pubblicato dal Sindacato Indipendente Carabinieri (Sic) il segretario Luigi Pettineo fa il punto delle indagini sulla morte di Gianpaolo Demartis, il 57enne morto a Olbia dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri intervenuti mentre era in corso un’aggressione.

Pettineo sostiene che il militare armato di taser avrebbe avvertito tre volte Demartis prima di ricorrere all’arma: “Calmati, stiamo per usare il taser“, gli avrebbe detto.

“Questo sindacato ribadisce piena convinzione che i carabinieri abbiano agito correttamente rispettando il protocollo operativo previsto per l’uso del taser”.

Il sindacato – scrive Ansa – è al lavoro per raccogliere tutte le dichiarazioni dei testimoni presenti sabato 16 agosto, quando i carabinieri sono intervenuti nel quartiere olbiese di Santa Mariedda.

Le indiscrezioni dall’autopsia

Nel frattempo La Nuova Sardegna ha pubblicato le prime indiscrezioni dall’autopsia, effettuata giovedì 21 agosto presso l’istituto di medicina legale di Sassari dal dottor Salvatore Lorenzoni su richiesta della Procura di Tempio.

Dalle prime informazioni emerge che l’esame ha stabilito che Gianpaolo Demartis sia morto per un arresto cardiaco e che il 57enne soffriva di patologie cardiache pregresse.

Tuttavia – continua La Nuova Sardegna – considerato il caso complesso e il quadro clinico di Demartis si rendono necessari altri 60 giorni per condurre tutti gli accertamenti che la vicenda richiede. L’esame autoptico è stato condotto in presenza del medico legale e consulente di parte Francesco Serra nominato dai due carabinieri intervenuti sabato 16 agosto.

In una nota il segretario generale del Sic Luigi Pettineo ha comunicato che “come previsto dalla procedura, si è in attesa degli esiti degli accertamenti tossicologici“. Nella sostanza, l’autopsia per il momento non confermerebbe la correlazione tra la morte di Demartis e l’intervento col taser, ma – come sottolineato – si attendono nuovi accertamenti.

La morte di Gianpaolo Demartis

I fatti risalgono alla notte del 16 agosto. Alcuni residenti del quartiere di Santa Mariedda, Olbia, hanno chiamato i carabinieri per segnalare la presenza di un uomo che manifestava atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in via San Michele.

Giunti sul posto, i militari hanno tentato di calmarlo ma l’uomo, un 57enne originario di Bultei di nome Gianpiero Demartis, avrebbe colpito un militare in faccia. Uno dei carabinieri ha dunque fatto ricorso al taser, ma durante il trasporto in ambulanza il fermato è deceduto. I due militari sono ora indagati per omicidio colposo e difesi dall’avvocato Maria Paola Marro.