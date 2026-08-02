Morto a Padova il 22enne Mattia Pegorin, ex atleta del Mogliano rugby stroncato da un tumore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ventiduenne Mattia Pegorin è deceduto all’ospedale di Cittadella a causa delle complicazioni di un tumore. Ex atleta delle giovanili del Mogliano Rugby e studente dell’istituto Girardi, il giovane lascia i genitori e la sorella. I funerali si terranno lunedì 3 agosto a Tombolo; le offerte della cerimonia saranno destinate allo Iov di Padova per la ricerca oncologica.

Morto a Padova Mattia Pegorin, il giovane di 22 anni stroncato da un tumore

Mattia Giovanni Pegorin si è spento giovedì 30 luglio all’ospedale di Cittadella, all’età di 22 anni, a causa delle complicazioni legate a un tumore.

La malattia, diagnosticata da circa sei mesi, come riportato da Padova Oggi ha subito un grave peggioramento nel corso delle ultime settimane, portando al decesso del giovane padovano.

Rugby Cittadella ASD dopo la scomparsa di

Il post delMattia Pegorin, ex giocatore 22enne stroncato da un tumore

Il giovane ha affrontato il decorso della patologia assistito fino all’ultimo dalla madre Francesca, dal padre Luca e dalla sorella quindicenne Ludovica.

Il passato nel Mogliano Rugby e il ricordo dell’istituto scolastico

Dopo essersi diplomato in Amministrazione, finanza e marketing all’Istituto Tecnico “Giacinto Girardi” di Cittadella, Pegorin, appassionato di rugby, lavorava come broker libero professionista nel mercato dell’energia elettrica, venendo ricordato da colleghi e docenti per la sua professionalità e solarità.

Nel suo percorso sportivo, Mattia Pegorin ha ricoperto il ruolo di “flanker” (terza linea ala), iniziando a giocare a rugby all’età di 7-8 anni nel Cittadella, per poi vestire le maglie della Castellana, delle giovanili del Benetton e infine del Mogliano nella categoria élite.

Aveva temporaneamente sospeso l’attività agonistica prima dell’insorgere del tumore per dedicarsi agli esami di maturità; per l’ultimo saluto, le sue maglie da gioco saranno poste sul feretro.

La sua morte ha suscitato profondo cordoglio: “Conserviamo il ricordo del suo entusiasmo e della sua spensieratezza”, ha dichiarato il Rugby Cittadella, affiancandosi al messaggio di vicinanza espresso dalla società del Mogliano Veneto Rugby.

Un messaggio per il giovane è giunto anche dall’Istituto Tecnico “Giacinto Girardi”, la cui dirigenza scolastica, unitamente al corpo docente e agli ex compagni di classe, ha ricordato “la gentilezza, la solarità e il valore umano. Tutto l’Istituto si unisce al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene”.

Donazioni destinate allo Iov per la ricerca sul tumore

I funerali per dare l’ultimo addio a Mattia Pegorin saranno celebrati lunedì 3 agosto, alle ore 10:00, presso la chiesa arcipretale di Tombolo, preceduti dalla recita del Santo Rosario e dalla veglia di preghiera svolta nella serata di sabato 1° agosto.

Su espressa volontà della famiglia, le offerte e le donazioni raccolte in occasione delle esequie, in alternativa agli omaggi floreali, saranno interamente devolute all’Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova per sostenere la ricerca scientifica contro ogni forma di tumore, in memoria del legame del giovane con la sua comunità e con il mondo del rugby.

L’epigrafe scelta riporta: “Vivi nei nostri cuori dove il tempo non ha potere e il ricordo non sbiadisce”.