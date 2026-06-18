Morto a Reggio Emilia 11enne investito da un camion dei rifiuti in zona ponte sul Crostolo, era in bici

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L’incidente avvenuto a Reggio Emilia è il racconto di una tragedia. Il bambino di 11 anni travolto da un camion dei rifiuti all’incrocio tra via Magenta e via Zanichelli è morto a seguito delle ferite riportate. Sul luogo del dramma le autorità sono al lavoro per ricostruire le dinamiche del sinistro. Il piccolo era stato trasportato d’urgenza presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Morto l’11enne investito a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto dare. Il piccolo di 11 anni, che alle 14 è stato travolto da un mezzo pesante della nettezza urbana tra via Magenta e via Zanichelli, è morto durante il ricovero all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Come riporta Il Resto del Carlino e come conferma LaPresse, prima dell’incidente il bambino si trovava insieme ad altri due coetanei, rimasti illesi.

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Ancora, sempre secondo le prime indiscrezioni riportate da LaPresse, il bambino sarebbe arrivato presso il nosocomio già privo di vita.

La polizia locale si trova ora sul luogo dell’incidente per tutti i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Bambino travolto da un camion dei rifiuti

Come anticipato, i fatti risalgono alle 14. La vittima stava transitando in sella alla sua bicicletta insieme ad altri due coetanei quando improvvisamente, tra via Magenta e via Zanichelli, in un’area non lontana dal ponte sul Crostolo di via Dalmazia, è stata travolta da un mezzo pesante della nettezza urbana.

Il bambino, di appena 11 anni, è stato colpito in pieno ed è caduto violentemente sull’asfalto. In quel momento – scrive il Carlino – un operatore sanitario stava passando in auto, e si è subito precipitato per praticare un massaggio cardiaco al bimbo. Sul posto sono subito accorse un’ambulanza e un’automedica, e il piccolo è stato trasportato presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Il commento del sindaco Marco Massari

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha espresso “le più sentite condoglianze alla famiglia, che allargo agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato questo ragazzo”. Il primo cittadino, inoltre, parla di “una tragedia che ci deve interrogare tutti, istituzioni e cittadini”.

Nel frattempo è arrivata anche una nota dell’Assessora alla Mobilità, Carlotta Bonvicini, che sui social sottolinea che “non si può morire a 11 anni. Non si può morire in strada, sulla propria bicicletta”, quindi “ci dobbiamo fermare un attimo” e chiederci “se abbiamo fatto abbastanza, se lo stiamo facendo ogni giorno, a tutti i livelli, negli interventi”.