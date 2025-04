Morto a Roma il 13enne ferito alla testa da un colpo di pistola, era in condizioni disperate

Non ce l’ha fatta il 13enne ferito da un proiettile alla testa a Roma, il ragazzo è morto dopo il ricovero in condizioni gravissime al San Camillo. Il colpo sarebbe partito accidentalmente in casa mentre maneggiava la pistola del fratello maggiore, denunciata regolarmente con un porto d’armi per uso sportivo.

Il 13enne morto a Roma

La giovane vittima è arrivata in condizioni disperate all’Ospedale capitolino da un’abitazione di via Cardano, in zona Marconi, nella serata di sabato 5 aprile. Ricoverato in terapia intensiva, il suo quadro clinico è precipitato nella notte tra domenica e lunedì.

Ancora da chiarire le circostanze dell’episodio, su cui stanno indagando gli agenti della squadra mobile e del commissariato San Paolo. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, il 13enne si sarebbe ferito cercando di rimontare la pistola del fratello tramite un tutorial, “un video di 15 minuti sui social” sulla manutenzione delle armi da fuoco.

La zona di via Cardano a Roma, dove si trova l’abitazione del 13enne morto dopo un colpo di pistola alla testa in casa

Il colpo di pistola alla testa

L’arma sarebbe stata lasciata smontata sul tavolo dall’uomo, che lavora come vigilante: “Avevo appoggiato la pistola su un tavolo e mi ero andato a fare una doccia dopo il lavoro”, ha spiegato.

Stando alle informazioni riportate finora, in casa era presente anche il padre che però si trovava in un’altra stanza.

Le indagini

Durante il primo sopralluogo nell’abitazione la polizia ha sequestrato la pistola, che risulta intestata al fratello della vittima e detenuta regolarmente per uso sportivo.

Sarebbe esclusa al momento dagli investigatori l’ipotesi del tentato suicidio, ritenuto più probabile il tragico incidente. Da quanto emerso dagli accertamenti iniziali sul cellulare del 13enne sequestrato della polizia, non risulterebbe però che il ragazzo stesse seguendo un tutorial.