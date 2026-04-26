Morto a Sover vicino Trento durante una passeggiata: chi era Renato Bazzanella precipitato per 15 metri

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca di Renato Bazzanella, l’uomo di 85 anni (classe 1941) scomparso nel pomeriggio di sabato 25 aprile nei boschi sopra Sover, in Val di Cembra, in provincia di Trento. Il suo corpo senza vita è stato individuato intorno alle 6:30 di questa mattina, domenica 26 aprile, in località Fraine, a una quota di circa 800 metri.

Morto a Sover vicino Trento: chi è intervenuto

Come riporta Il Gazzettino, l’anziano era uscito di casa nel pomeriggio per una passeggiata in compagnia della moglie nell’area di Piscine.

A un certo punto del percorso, i due si erano separati: la donna era rientrata verso l’abitazione, mentre Bazzanella aveva deciso di proseguire il cammino da solo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il mancato rientro per cena e l’assenza di contatti telefonici hanno spinto il figlio Alessandro e i familiari ad allertare il Numero Unico di Emergenza 112 intorno alle 22:00.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, vedendo impegnati per tutta la notte:

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino (stazioni Paganella Avisio, Pergine, Bondone e Piana Rotaliana);

(stazioni Paganella Avisio, Pergine, Bondone e Piana Rotaliana); I Vigili del Fuoco volontari di Sover, Segonzano e Valfloriana;

di Sover, Segonzano e Valfloriana; Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle;

di Passo Rolle; I Carabinieri di Cavalese.

Le ricerche nel bosco e il ruolo dei droni

In un ambiente boschivo e impervio, reso ancora più ostile dall’oscurità, la svolta nelle ricerche è arrivata grazie al Nucleo droni del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

I soccorritori hanno utilizzato il sistema IMSI Catcher, una tecnologia montata sui droni in grado di agganciare il segnale del cellulare della persona scomparsa.

Intorno alle 5:00 del mattino, il segnale è stato localizzato, permettendo alle squadre di terra di restringere il perimetro di ricerca a poche centinaia di metri.

Poco dopo l’alba, l’individuazione del corpo: Renato Bazzanella sarebbe scivolato fuori dal sentiero, precipitando per circa quindici metri. Un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Il recupero della salma

Dopo il ritrovamento, l’equipe sanitaria ha potuto soltanto constatare il decesso dell’ottantacinquenne.

La salma è stata recuperata dal personale del Soccorso Alpino e consegnata ai Carabinieri per le procedure di rito intorno alle 8:00.

La dinamica appare chiaramente accidentale: una tragica fatalità in un ambiente familiare che l’uomo frequentava quotidianamente.