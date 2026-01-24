Morto a Torre Cajetani lo studente modello 15enne Francesco Latini, corpo trovato in un dirupo dai familiari

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Torre Cajetani, vicino a Fiuggi: Francesco Latini, studente di 15 anni, è stato trovato morto in un dirupo nella serata di venerdì 23 gennaio. Accanto al corpo senza vita è stata rinvenuta la bicicletta con cui il giovane era uscito di casa nel pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo ha perso la vita un incidente mortale causato dalla rottura dei freni del mezzo a due ruote su cui stava viaggiando.

Francesco Latini, 15enne descritto come uno studente modello del primo anno dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi, abitava con i genitori a Torre Cajetani, comune nel nord della Ciociaria.

Intorno alle 15:30, è uscito di casa in sella alla sua bici. Il padre e la madre, non vedendolo rientrare dopo il tramonto, hanno iniziato a chiamarlo al cellulare senza ottenere alcuna risposta. Preoccupati per la situazione anomala, hanno quindi lanciato l’allarme, contattando i carabinieri.

I militari dell’Arma si sono subito attivati, dando il via alle ricerche. Attraverso il segnale Gps, lo smartphone del 15enne è stato localizzato in un dirupo che dista poche centinaia di metri dall’abitazione dei Latini.

La scoperta del cadavere nello strapiombo e la dinamica dell’incidente

Quando i familiari hanno raggiunto il punto da cui proveniva il segnale, si è manifestato il dramma: Francesco è stato trovato morto in uno strapiombo.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, il giovane stava percorrendo una discesa piuttosto ripida e dissestata quando avrebbe perso il controllo della bici a causa della rottura dei freni.

Prima sarebbe andato a sbattere contro un muretto adiacente al laghetto di Torre Cajetani, poi sarebbe precipitato nel dirupo battendo violentemente la testa.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che registrare il decesso in quanto il 15enne era già deceduto a causa delle gravi lesioni interne riportate durante il terribile schianto.

Non era la prima volta che Francesco percorreva quella strada in bici; è una zona che conosceva molto bene. Spesso ci andava con la sua bicicletta, prima di iniziare i compiti.

Il punto sulle indagini: escluse responsabilità di terze persone

La bici è stata messa sotto sequestro e sarà esaminata da un perito. Anche la salma è stata posta sotto sequestro e, nelle prossime ore, la Procura deciderà se far effettuare l’autopsia.

I militari dell’Arma che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente hanno sottolineato che è da escludere la responsabilità di terze persone.