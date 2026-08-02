Morto a Valbrenta vicino Vicenza mentre è a cavallo: 50enne precipitato per 300 metri nel dirupo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un tragico incidente si è consumato nella mattinata del 2 agosto a Valbrenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato in un profondo dirupo durante un’escursione in sella. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, la vittima stava percorrendo un sentiero panoramico in quota insieme a un amico quando l’animale ha improvvisamente perso l’equilibrio lungo un tratto insidioso. Nel tentativo disperato di trattenere o mettere in salvo l’equino finito lungo il pendio, il cinquantacinquenne è scivolato nel vuoto per circa 300 metri.

Morto a Valbrenta vicino Vicenza mentre è a cavallo

Come riporta Il Gazzettino, il drammatico evento si è verificato intorno alle ore 8.30 lungo il percorso dei Trinceroni di Campolongo, un’area situata nei pressi della frazione di Rubbio, al confine meridionale dell’Altopiano dei Sette Comuni.

La comitiva di appassionati stava attraversando il tracciato montano quando si è verificata l’improvvisa perdita di aderenza del cavallo sul terreno sconnesso.

Il compagno di escursione, che seguiva la vittima a poca distanza, ha immediatamente lanciato l’allarme alla centrale operativa assistendo alla spaventosa caduta del cavaliere e dell’animale lungo la scarpata.

Perché l’intervento del 118 è stado difficoltoso

L’allarme ha attivato una complessa macchina di soccorso resa particolarmente difficoltosa dalla conformazione del territorio, caratterizzato da fitta boscaglia, pareti rocciose scoscese e dal costante rischio di caduta massi.

Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i sanitari del Suem 118.

L’eliambulanza di Verona Emergenza ha verricellato un’équipe medica e un tecnico di elisoccorso direttamente sul punto della caduta.

Una volta raggiunto il corpo del cinquantacinquenne, il personale sanitario ha purtroppo accertato il decesso a causa dei gravissimi traumi riportati.

A che punto sono le indagini sull’accaduto

Le operazioni di recupero della salma e del cavallo si sono protratte per diverse ore con l’impiego dei mezzi aerei dell’elisoccorso e il supporto tecnico degli operatori di terra.

Le forze dell’ordine e i tecnici del Soccorso Alpino di Vicenza hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza ogni fase dell’incidente e determinare le cause precise che hanno portato alla scivolata.

La salma del cinquantacinquenne è stata riaffidata alle autorità competenti per i rilievi di rito al termine delle manovre di messa in sicurezza dell’area.