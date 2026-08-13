Morto accoltellato a Trani in una rissa in piazza, 18enne ucciso durante una grigliata: individuato il killer

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Uno spensierato pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia a Trani, in Puglia. Una violenta rissa tra gruppi opposti è scoppiata nella centrale piazza di Giovanni Paolo II, dove numerosi giovani erano riuniti per una grigliata. La discussione è degenerata in violenza e un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato. È morto poco dopo all’ospedale di Bisceglie. L’omicida sarebbe già stato individuato.

La rissa in piazza a Trani

Nella giornata estiva di mercoledì 12 agosto, una gran folla era riunita in piazza Giovanni Paolo II, nota a Trani come la pinetina.

Un gruppo di giovani aveva organizzato una grigliata ed era intento ad arrostire del pesce e della carne.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il caos è scoppiato all’arrivo di un secondo gruppo di ragazzi, provenienti da Andria, che avrebbe iniziato a discutere con la comitiva della grigliata.

Dopo qualche parola di troppo, sono iniziati a volare calci e pugni. È successo poco dopo la mezzanotte, alla presenza di famiglie e bambini.

Morto un ragazzo di 18 anni

Le immagini di una delle telecamere di videosorveglianza della zona mostrano i momenti più violenti dello scontro.

Nel corso della rissa, secondo le prime ricostruzioni, sono state rotte delle bottiglie di vetro, trasformando i cocci affilati in armi. A farne le spese è stato il 18enne Cosimo Quagliarella, arrivato in piazza con la seconda comitiva.

Il giovane è stato ferito gravemente e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Trani dagli operatori sanitari chiamati dai testimoni della scena.

A causa delle lesioni riportate, Quagliarella, nato ad Andria nel 2008, è morto poche ore dopo il ricovero nella vicina struttura sanitaria di Bisceglie.

Il killer è stato individuato

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Trani, allertati dagli operatori sanitari e, prestato soccorso ai feriti, sono state avviate le necessarie indagini.

Gli inquirenti cercano di ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto e identificare le persone coinvolte.

Sono state raccolte numerose testimonianze ed elementi utili a chiarire le cause dello scontro ed accertare le singole responsabilità.

Seppur i contorni dell’accaduto siano ancora in fase di definizione, è già stato individuato colui che ha inflitto i colpi mortali alla vittima.

La confessione del 17enne

Così come rivelato in anteprima dal Tg1, avrebbe soltanto 17 anni il presunto autore del delitto.

Il ragazzo si sarebbe presentato alla caserma dei carabinieri accompagnato dal proprio difensore e lì avrebbe confessato. Riferisce di aver agito senza l’intenzione di uccidere.