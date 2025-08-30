Morto ad Ardea investito da un'auto a forte velocità alle porte di Roma, ferita gravemente un'altra persona

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Due persone sono state travolte a bordo strada ad Ardea da un’auto lanciata a folle velocità sulla via Severiana. Nel violento impatto nel comune sul litorale romano ha perso la vita uno dei due passanti, mentre l’altro è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Fermato il conducente del veicolo, un uomo di 45 anni. L’utilitaria è stata sequestrata dai carabinieri che indagano sulla dinamica dell’incidente.

Due persone investite ad Ardea

L’episodio è avvenuto intorno alle 15 di sabato 30 agosto, sulla strada provinciale, prolungamento della via Laurentina, che collega Roma alla frazione litoranea di Ardea di Tor San Lorenzo, all’altezza di via Colli Marini.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Romatoday, una Hyundai avrebbe centrato a tutta velocità le due persone che in quel momento stavano camminando a bordo della carreggiata.

Il comune di Ardea, sul litorale romano, dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi

L’impatto è stato talmente violento da distruggere il parabrezza dell’auto, mandato in frantumi dalla vittima che si è andata a schiantare contro il vetro, prima di finire sull’asfalto senza vita. Senza esito i tentativi di rianimazione del personale medico intervenuto sul posto.

L’altra persona investita è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso. Non sono ancora chiare le sue condizioni, né le identità dei due pedoni coinvolti.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Ardea e i carabinieri della compagnia di Anzio, per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo a causa della forte velocità, sbalzando in area i due passanti. Alla guida della Hyundai un 45enne, a bordo con lui ci sarebbero state due ragazze.

