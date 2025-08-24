Morto al fronte l'italiano 34enne Luca Cecca che era andato a combattere ed era disperso in Ucraina

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È morto un volontario italiano che combatteva a fianco dell’esercito ucraino, Luca Cecca. Non si avevano sue notizie dal 2024. La notizia della sua morte è stata annunciata sul profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina, il Memorial International Volunteer for Ukraine.

La morte di Luca Cecca

“Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia“, è scritto nel messaggio su Facebook dei combattenti stranieri in Ucraina.

Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, si legge ancora nel post accanto alla fotografia di Luca Cecca.

Non vengono forniti altri dettagli, nemmeno sulle circostanze che avrebbero portato alla morte del giovane italiano.

I foreign fighters italiani

Se confermata, la notizia porterebbe a nove il numero degli italiani morti sul fronte russo-ucraino. Gli ultimi due casi risalgono a marzo: si tratta del palermitano Omar Dridi e del cagliaritano Manuel Mameli.

Il primo caduto era stato il veneziano Edy Ongaro, arruolato tra i separatisti filorussi del Donetsk. In totale, i volontari italiani partiti per il conflitto sarebbero una ventina.

Cecca dunque sarebbe il nono italiano morto nella guerra in Ucraina, dopo Thomas D’Alba, Antonio Omar Dridi, Manuel Mameli, Angelo Costanza, Massimiliano Galletti, Elia Putzolu (che si era schierato con i filorussi), Benjamin Giorgio Galli, Edy Ongaro.

Luca Cecca era nato a Roma 34 anni fa. Altre fonti riferiscono che sia caduto combattendo nel Donetsk, territorio ormai annesso de facto dalla Russia. Memorial dà notizia anche della morte anche di un volontario colombiano, Jimmy Mosquera Cuero, e di un francese, Erik Coursier.

Manca ancora la conferma della Farnesina

Al momento c’è la massima cautela da parte delle autorità italiane: la Farnesina non ha ancora confermato ufficialmente la morte dell’italiano Luca Cecca.

Di Luca Cecca non si avevano notizie da diversi mesi: risultava, infatti, disperso (“missing in action”) dal dicembre 2024. A inizio luglio il canale Telegram filorusso “TrackANaziMerc” aveva annunciato la sua morte, attribuendogli però per errore la cittadinanza austriaca.