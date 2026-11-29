Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un morto e un ferito durante la Veleggiata Quattro Stagioni, davanti la costa di Genova. Un 62enne membro di uno degli equipaggi in gara è caduto in mare e ha perso la vita durante la competizione. Il 40enne skipper della barca a vela si è tuffato in acqua per cercare di soccorrere il compagno di regata, ma senza riuscirci, ed è stato ricoverato con sintomi da ipotermia.

L’incidente alla Veleggiata Quattro Stagioni

L’incidente è avvenuto nella mattina di domenica 29 novembre, durante l’edizione 2026 della Veleggiata Quattro Stagioni, organizzata al largo di Genova tra le località Pra’ e Voltri.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Repubblica, la vittima è finita in mare dopo essere stato colpito alla testa dal boma della barca, l’asta alla base della vela collegata all’albero del natante. Il 62enne non sarebbe riuscito ad afferrare il salvagente che gli è stato lanciato e per questo lo skipper si è buttato nel tentativo di salvarlo.

Un morto e un ferito durante la regata

Da quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti per le operazioni di recupero e di soccorso, il cavo del salvagente si è rotto e si è incastrato nell’elica della barca, facendola andare alla deriva.

Mentre l’imbarcazione veniva raggiunta dai sommozzatori e riportata in porto nel molo di Sestri al traino di una motovedetta della Capitaneria, le due persone in mare sono state recuperate da una barca d’appoggio alla regata.

Le indagini della Capitaneria di Genova

Per l’uomo di 62 anni colpito alla testa dal boma non c’è stato nulla da fare, mentre lo skipper sarebbe stato portato in codice rosso all’ospedale Galliera, dove si troverebbe ricoverato con sintomi da ipotermia.

Sull’episodio sono in corso le indagini della Capitaneria di porto, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.