Morto al Luna Park di Spotorno folgorato da scarica elettrica, il 15enne stava giocando con un pungiball

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Spotorno, piccolo comune in provincia di Savona: nella serata del 16 luglio, al Luna Park, un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre l’adolescente stava giocando a un particolare pungiball, quando è stato investito da una forte scarica elettrica. L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Spotorno, 15enne morto folgorato al Luna Park

La vittima viveva a Saronno e si trovava in vacanza a Spotorno con un amico e la famiglia di quest’ultimo.

Secondo le prime informazioni, come riporta IVG, il ragazzo sarebbe rimasto folgorato mentre utilizzava un’attrazione calcistica.

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Poco prima si era abbattuto su Spotorno un forte temporale e l’acqua sarebbe arrivata alla centralina dell’impianto.

Il giovane, per effettuare il tiro, si sarebbe tolto una scarpa e avrebbe calciato a piedi nudi, entrando poi in contatto con una parte della struttura e rimanendo folgorato.

Il sindaco sull’incidente al pungiball: “Cose che non devono succedere”

In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un’ordinanza di chiusura totale del Luna Park in cui è avvenuta la tragedia.

“Siamo rammaricati, esprimiamo cordoglio alla famiglia, sono cose che non devono succedere”, ha dichiarato il sindaco ai microfoni dell’AdnKronos.

“Si tratta di una forma particolare – ha proseguito il sindaco in riferimento al pungiball -, perché il bersaglio si trova a terra e si colpisce con i piedi anziché con le mani, come avviene nei normali pungiball”.

Il Luna Park di Spotorno è storico: “C’è da almeno 20 anni – ha spiegato ancora Fiorini – sempre gestito dalle stesse persone”.

“Sicuramente ci sarà stato un problema con l’alimentazione elettrica, ma potrebbe avere influito il temporale di un’ora prima della tragedia”, ha concluso Fiorini.

Luna Park chiuso e verifiche a tappeto

La sospensione di tutte le attività del Luna Park, come riferisce IVG, riguarda tutte le attrazioni presenti nell’area e resterà in vigore fino al completamento delle verifiche tecniche.

La decisione è arrivata dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, che hanno richiesto controlli sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra di tutte le attrazioni. Le verifiche sono state affidate a tecnici qualificati.

LaPresse fa inoltre sapere che verrà aperto un procedimento con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti dalla procura di Savona che nelle prossime ore darà l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo del ragazzo di 15 anni morto folgorato.