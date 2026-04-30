Morto Alberto Davoli voce di Radio Monte Carlo ed ex di R101, aveva 60 anni: ultima diretta a Pasquetta

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il mondo della radio è in lutto, è morto Alberto Davoli, storico speaker e attuale voce di Radio Monte Carlo. Il conduttore aveva 60 anni, la sua ultima diretta è stata il giorno di Pasquetta 2026. Era tornato in onda all’inizio dell’anno dopo una lunga pausa, è stato tra i pionieri dell’emittenza privata in modulazione di frequenza.

Morto Alberto Davoli

Alberto Davoli è morto il 30 aprile 2026 a 60 anni. Non sono ancora chiari i motivi del decesso.

Tra i primi a ricordarlo, con un post sui social, è stata Radio Monte Carlo, di cui il conduttore radiofonico era una voce.

L’emittente ha pubblicato un post semplice con una foto di Davoli e la scritta Alberto, corredata da un cuore rosso spezzato.

ANSA

Chi era Alberto Davoli

Alberto Davoli è nato a Gavirate, in provincia di Varese, il 26 giugno 1965.

La sua carriera era iniziata nel 1982 a Radio Venere 80, emittente della sua città.

Nel 1988 era diventato la voce di Reteotto Network, considerata la prima syndication italiana a trasmettere via satellite. Oltre che speaker, Davoli si occupò anche di programmazione musicale e arrivò a ricoprire il ruolo di coordinatore artistico.

Un primo salto di carriera era avvenuto nel 1996 quando era entrato a Circuito Marconi, oggi Radio Marconi.

In questa emittente ha condotto programmi in collaborazione con figure del mondo della politica, della cultura e del giornalismo, tra cui Guglielmo Zucconi, Mariapia Garavaglia, don Antonio Mazzi e Gianni Locatelli.

Questa esperienza gli permise di consolidare uno stile capace di unire intrattenimento, attualità e dialogo con gli ascoltatori.

Nel 2005, Davoli era poi passato a R101, allora legata al gruppo Mondadori e poi confluita nel polo RadioMediaset.

Su R101 aveva alternato momenti di conduzione singola a esperienze in coppia, condividendo il microfono con Dario Desi nel programma serale “Gli Stereotìpi“, con Chiara Lorenzutti in “I Davolutti“, in fascia pre-serale, fino al passaggio in coppia con Isabella Eleodori.

La voce di Radio Monte Carlo

Nel giugno 2019, era arrivato a Radio Monte Carlo, sempre nel Gruppo RadioMediaset.

Sempre in coppia con Eleodori aveva condotto “Happy Together“, programma in onda nei giorni feriali e costruito attorno alla musica, alle storie e al confronto con l’attualità.

Negli ultimi anni, Davoli era stato anche tra le voci di Radio Monte Carlo a Umbria Jazz, evento di cui l’emittente è stata radio ufficiale, con dirette, interviste agli artisti e contenuti speciali dedicati alla manifestazione.

Dopo una lunga pausa, nel gennaio 2026 era tornato in onda a “Happy Together“, fino all’ultima diretta nel giorno di Pasquetta.