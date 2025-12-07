Morto Alessandro Antonicelli influencer PettorAle per un osteosarcoma condroblastico, trainer aveva 26 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Alessandro Antonicelli: aveva 26 anni ed era noto su internet come PettorAle. Influencer e body builder, nel 2023 gli era stato diagnosticato un osteosarcoma condroblastico, una rara forma di tumore osseo. Negli ultimi anni sui suoi social aveva mostrato la sua lotta contro il tumore con video e post in cui sensibilizzava l’opinione pubblica su questo tema.

Morto Alessandro Antonicelli per un osteosarcoma condroblastico

Addio a “PettorAle”, com’era conosciuto sui social Alessandro Antonicelli, noto influencer e bodybuilder, divenuto una star dei social per i video in cui mostrava i suoi allenamenti e per il racconto della sua convivenza, dal 2023, con un raro tumore osseo.

Si è spento il 6 dicembre 2025 lasciando un ricordo indelebile nei suoi oltre 170mila follower affascinati dalla sua forza di volontà e dalla sua storia di resilienza contro un male che ha posto fine alla sua storia ma non al messaggio che Alessandro ha voluto mandare. La sua fondazione, infatti, continuerà ad esistere anche dopo la sua scomparsa.

iStock

L’osteosarcoma condroblastico è una forma molto rara di tumore osseo maligno

Chi era “PettorAle”

Dagli allenamenti allo stile di vita sano, fino alla tremenda diagnosi di osteosarcoma condroblastico e alla reazione a questa mazzata, sui social in tantissimi si erano affezionati alla storia di Alessandro Antonicelli che documentava, giorno dopo giorno, i suoi progressi e i suoi momenti no, fino all’ultimo video, pubblicato il 3 dicembre scorso, e all’ultimo post, quello di commiato, firmato dalla sua famiglia.

Personal trainer, bodybuilder e coach, Antonicelli era originario di Cavour, in provincia di Torino. Dopo la laurea in Biologia, il 26enne si era trasferito a Milano dove aveva aperto un’attività e dove studiava per la magistrale in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana alla Statale. La palestra e il fitness erano le sue grandi passioni, i due temi di cui parlava sui social ma, da due anni, a queste aveva aggiunto il racconto del cancro che gli era stato diagnosticato nel 2023.

Proprio per sensibilizzare su questo tema, aveva creato di recente un progetto “Fuck Cancer” per la ricerca contro il cancro. Aveva messo in vendita dei cappellini da lui firmati e destinati alla vendita per finanziare l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Il decorso della malattia e il racconto sui social

La notizia della sua morte è arrivata con un post condiviso sul profilo di “Pettor_Ale“, questo il nickname di Alessandro Antonicelli su Instagram, a nome di tutta la famiglia. “Oggi il mondo è un po’ più vuoto: Ale è volato via, libero dal dolore, trovando la pace che meritava. Sappiamo quanto lo abbiate amato e sostenuto, ma ora vi chiediamo di proteggere questo momento doloroso che la famiglia, la fidanzata e gli amici stanno attraversando. Porteremo avanti il suo progetto Fuck Cancer con la stessa determinazione che lui ci ha insegnato: è ciò che avrebbe voluto, ed è il modo più vero per tenerlo vivo”.

In risposta al messaggio sono arrivati tantissimi gesti di vicinanza e commenti di cordoglio per ricordarlo. “La vita vale sempre la pena di essere vissuta”, è stata questa la frase scelta per dare l’ultimo saluto ai suoi tanti followers che, in molti, lo seguivano dal 2023 e dal momento della diagnosi. “Il dolore al ginocchio e la stanchezza cronica che provavo da oltre un anno come sospettavo non avevano nulla a che fare con i miei allenamenti. Avrei voluto si trattasse di legamenti o menisco. Ma purtroppo così non è stato. Mi è stato diagnosticato un osteosarcoma condroblastico, una forma molto rara di tumore osseo maligno. Un tipo di cancro che colpisce solamente lo 0,2%, 2 casi per milione di persone”, aveva spiegato all’epoca Antonicelli.

Da lì è partito un vero e proprio calvario. Nel 2024 il cancro era tornato: “Questa volta il colpo è stato più duro. L’unica cosa che posso davvero controllare è come decido di affrontarla. Io ho scelto di continuare a lottare, e farlo come sempre con il sorriso”. Nel 2025 poi, di rientro da un viaggio in Giappone, l’aggravarsi delle sue condizioni: “Sono partito che camminavo ancora, sono tornato che non mi reggevo senza stampelle. A casa il dolore è esploso e mi hanno ricoverato d’urgenza. La malattia ormai è fuori controllo. Non so cosa succederà nei prossimi giorni, ma una cosa non cambia: vi mostrerò sempre la mia vita così com’è, senza filtri. La palestra, i viaggi, gli ospedali, le paure. Questa è solo un’altra parte del mio percorso, forse la più dura, ma è mia”.