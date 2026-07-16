Morto Alessandro Medici di Temptation Island 2020, forse colpito da un infarto: aveva solo 53 anni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Alessandro Medici, uno dei partecipanti all’edizione del 2020 di Temptation Island, è morto a soli 53 anni. La notizia è stata confermata da Sofia Calesso, la compagna di allora con cui partecipò al programma. Medici, che lascia due figli, sarebbe deceduto a causa di un infarto.

Morto Alessandro Medici di Temptation Island 2020

“Vivrai sempre dentro di me”. Con queste parole, scritte in una storia su Instagram unite a una foto in bianco e nero, Sofia Calesso ha confermato la notizia della morte di Alessandro Medici.

Medici è mancato improvvisamente, a soli 53 anni, a causa probabilmente di un infarto.

Alessandro Medici partecipò proprio con Sofia Calesso, all’edizione del 2020 di Temptation Island.

I due figli e la fine della storia con Sofia Calesso

Alessandro Medici, oltre la madre e i fratelli, lascia due figli, Giulia e Christian.

La storia tra lui e Sofia Calesso, 36 anni, invece era finita, dopo 10 anni, nel settembre 2025 dopo la perdita di un figlio che aspettavano insieme.

“Non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui non rendendogli più la vita serena” aveva poi spiegato e ammesso lei in un’intervista.

“Alessandro non si sentiva pronto a diventare padre e, una volta perso il bimbo, è come se lo avessi colpevolizzato. Oggi capisco lo sbaglio”, aveva detto a PiùDonna.it.

Morte improvvisa, forse colpito da un infarto

Dopo la partecipazione al reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, Medici e Calesso avevano deciso di uscire assieme dal programma, programmando anche il matrimonio.

Il progetto delle nozze però venne messo da parte, condividendo prima ancora il sogno di diventare genitori che però, purtroppo, non riuscirono a realizzare e anzi fu il motivo della loro definitiva rottura.

La notizia della morte di Medici era stata anticipata dal portale LolloMagazine.it, che ha scritto di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di compaesani di Alessandro.

Il 53enne pare fosse stato visto in giro regolarmente fino al giorno prima. E anche il suo ultimo post sui social risale a soli 4 giorni fa: nella foto postata Alessandro era insieme a Zeus, il suo amato esemplare di lupo cecoslovacco del quale pubblicava spesso foto.