Morto Alessandro Tiberti vicecaporedattore di Rai Sport, volto della redazione per Olimpiadi e Paralimpiadi

Lutto nel mondo dell’informazione sportiva: a soli 61 anni è morto Alessandro Tiberti, vicecaporedattore di Rai Sport e volto dell’emittente da circa 30 anni. La notizia arriva da un comunicato di viale Mazzini, nel quale si legge che il giornalista è venuto a mancare a seguito di una lunga malattia.

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo

Come anticipato, lunedì 5 gennaio è giunta la triste notizia della morte di Alessandro Tiberti. La conferma è arrivata da un comunicato Rai in cui si parla di “perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano“.

Tiberti aveva solo 61 anni. Secondo Fanpage lo stimato giornalista è deceduto dopo aver lottato a lungo con una malattia.

Nella sua nota mamma Rai condivide il cordoglio con tutto il mondo dell’informazione e “si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore”.

Il collega è ricordato con “affetto e riconoscenza”, ma soprattutto come “esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento”.

Chi era Alessandro Tiberti

Alessandro Tiberti, giornalista professionista dal 1993, è nato a Roma e ha costruito la sua carriera nel giornalismo sportivo muovendo i primi passi nelle radio romane, dove conduceva trasmissioni dedicate al basket.

Nei primi anni di attività ha lavorato per diverse emittenti locali, tra cui Teleroma 56, Videomusic e Persona TV, esperienze che lo hanno introdotto al linguaggio e alle dinamiche delle trasmissioni televisive.

Il suo percorso professionale è proseguito in Rai Sport, dove ha legato gran parte della sua carriera ricoprendo il ruolo di vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici, incarico che lo ha visto seguire numerose edizioni di competizioni internazionali.

All’interno della Rai ha svolto molteplici funzioni, tra cui caposervizio, conduttore, telecronista di basket e baseball e inviato, evidenziando una versatilità nell’approccio alle diverse discipline e agli eventi sportivi.

Il cordoglio di Rai Sport

Appresa la notizia della morte di Alessandro Tiberti, la collega Paola Ferrari ha pubblicato una nota sul suo profilo Facebook. Ferrari lo ricorda come “un amico un grande collega” e soprattutto come un “giornalista vero che ha difeso la nostra professione”.

Tiberti “amava lo sport e amava questo lavoro”, per questo lo ringrazia “per averci indicato la via, fino all’ultimo”.