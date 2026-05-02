Morto Alex Zanardi ex campione F1 e campione paralimpico che nel 2020 venne travolto da un camion in handbike

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Alex Zanardi è morto a 59 anni. Pilota automobilistico con 44 gare corse in Formula1, era diventato un atleta paralimpico e un esempio di vita e di sport, con la sua forza, la sua energia e il suo incrollabile entusiasmo. Il 15 settembre 2001 a Lausitzring, in Germania, il tragico incidente in cart che gli cambiò la vita e che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe da cui Zanardi emerse con una straordinaria forza vitale. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike, venne travolto da un camion in un nuovo drammatico incidente.

Alex Zanardi morto a 59 anni

Alex Zanardi è morto a 59 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia e da “Obiettivo 3”, associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio da Zanardi.

“È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge nella nota.

ANSA

“La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto“, conclude la nota.

Zanardi e l’incidente in handbike del 2020

Le condizioni di salute erano tenute riservate da tempo, dopo il terribile incidente in handbike del 2020.

Il 19 giugno 2020, infatti, durante una staffetta benefica in handbike in sostegno della lotta contro il Covid, rimase vittima di un drammatico incidente.

Nei pressi di Pienza dopo aver perso il controllo del mezzo fu travolto da un camion e trasportato d’urgenza al policlinico Le Scotte di Siena, dove fu sottoposto a un complesso intervento neurochirurgico e maxillo-facciale.

Venne poi operato altre tre volte, fu trasferito in un centro specializzato, poi finì di nuovo in terapia intensiva per alcune complicazioni.

Nel dicembre 2021 ritornò a casa con la famiglia, dove ha trascorso gli ultimi anni lontano dai riflettori.

Zanardi, una vita per i motori

Nato a Bologna nel 1966, Zanardi perse la sorella Cristina nel 1979 in un incidente d’auto.

Da sempre appassionato di motori, dopo il kart e la Formula 3, l’approdo in Formula 1 arrivò nel 1991 con la scuderia Jordan.

Con Minardi nel 1992, con Lotus nel 1993 e 1994 e Williams nel 1999, Alex disputò in totale 44 Gran Premi e, nel 1995, rimasto senza squadra, passò al cart, l’attuale Indycar.

L’incidente in cui perse le gambe

La nuova passione per le corse americane lo portò a due titoli consecutivi, nel 1997 e 1998, ma segnò drammaticamente anche la sua vita.

Il 15 settembre 2001 a Lausitzring, in Germania, a 13 giri dalla fine dopo una gara in rimonta, Zanardi perse il controllo della vettura a causa dei liquidi in pista.

Patrick Carpentier che sopraggiungeva riuscì a evitare la monoposto del bolognese ma non fu lo stesso per Alex Tagliani, che la colpì con una tale violenza da spezzarla in due.

Zanardi rimase in coma farmacologico per quattro giorni e ricevette l’estrema unzione: dopo l’incidente aveva in corpo un solo litro di sangue sui 5 che servono a un uomo adulto.

Dopo 15 operazioni le sue condizioni iniziarono incredibilmente a migliorare e subì l’amputazione di entrambe le gambe senza perdersi d’animo, anzi facendo iniziare proprio da lì una nuova vita.

Il ritorno in pista e le paralimpiadi

“Quando mi sono risvegliato senza gambe, non ho pensato a ciò che non avevo più. Ho pensato a ciò che mi restava. Ho guardato la metà che era rimasta, non quella che era andata via. E da quella metà è ripartita la mia vita”. Così disse dopo l’incidente Zanardi, che da quel momento smise di essere un semplice atleta per divenire un vero e proprio eroe, un esempio di vita, forza, costanza, resistenza. Zanardi (che con una macchina modificata percorse simbolicamente quei 13 giri di pista ancora mancanti a Lausitzring, continuò poi a correre tra Gran Turismo e WTCC per poi dedicarsi all’handbike, iniziando dalla maratona di New York chiusa al quarto posto nel 2007 (poi vinta nel 2011). Ai Giochi olimpici di Londra 2012 conquista tre medaglie: due ori, nella cronometro e nella prova su strada, e un argento nella staffetta mista.

Alle Olimpiadi di Rio del 2016, a 50 anni, vinse due medaglie d’oro e un argento, dopo svariati titoli anche tra Coppe del Mondo e Mondiali: in tutto 4 ori olimpici e 12 mondiali.

Senza dimenticare il triathlon (3,8 km nuoto, 180 km handbike, 42,2 km maratona in carrozzina), e l’Ironman, chiuso al nono posto a Cervia nel 2019 con tanto di primato del mondo.

Un uomo e un atleta immenso, Alex Zanardi, capace di elevarsi a leggenda ed eroe dopo essere riemerso dall’inferno e aver scelto, consapevolmente, di guardare alla vita ogni giorno col sorriso di chi sapeva sentirsi comunque grato e fortunato e con la determinazione di chi non non ha mai accettato di arrendersi.

Un uomo a un atleta da ringraziare per tutto quello che ci ha mostrato e per tutto quello che ci ha insegnato, compreso che l’impossibile non esiste: “Se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice”, disse una volta.