Morto Alexander Darchiev, ambasciatore russo negli Usa che doveva dialogare con l'amministrazione Trump

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Morto a 66 anni Alexander Darchiev, ambasciatore russo negli Stati Uniti da marzo 2025. Il ministero degli Esteri ha parlato di scomparsa improvvisa, poi la portavoce Maria Zakharova ha precisato che il diplomatico è deceduto a Mosca per una malattia cronica. Darchiev era stato alla guida dei colloqui di Istanbul che avevano aperto il disgelo con Washington.

Chi era Alexander Darchiev

A dare la notizia della morte di Alexander Nikitich Darchiev, ambasciatore della Federazione Russa negli Stati Uniti dal marzo 2025, è stato il ministero degli Esteri russo. Il primo comunicato, pubblicato anche su X, parlava di una morte improvvisa, ma non diceva nulla sulle cause.

Poche ore dopo è intervenuta su Telegram la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova. “Alexander Nikitich è morto oggi a Mosca a causa di una malattia cronica” ha chiarito. “Comunicheremo in seguito data e luogo dell’ultimo saluto”.

ANSA

“I vertici e il personale del Ministero degli Esteri russo annunciano con profondo dolore che Alexander Darchiev, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa negli Stati Uniti, è deceduto improvvisamente l’11 novembre, all’età di 66 anni” si legge nella nota ufficiale. “Abbiamo perso un diplomatico eccezionale, un leader esperto, un collega gentile e un mentore”.

Il ministero lo ha ricordato come un brillante americanista che lavorava su uno dei fronti più delicati della politica estera russa. L’ambasciata a Washington ha scritto che Darchiev aveva dedicato la vita a difendere gli interessi russi in Nord America e a costruire rapporti alla pari con gli Stati Uniti.

Dai colloqui di Istanbul allo Studio Ovale

Darchiev è stato il volto del riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Il 27 febbraio 2025 guidò la delegazione russa ai colloqui di Istanbul sul funzionamento delle ambasciate. Il giorno dopo Washington diede il proprio gradimento alla sua nomina, firmata poi da Vladimir Putin il 6 marzo.

Il posto era vacante dall’ottobre 2024, quando Anatoly Antonov aveva lasciato l’incarico. Darchiev arrivò negli Stati Uniti a fine marzo e l’11 giugno 2025, alla vigilia della Giornata della Russia, consegnò le credenziali a Trump nello Studio Ovale. In quell’occasione, secondo le agenzie russe, disse che Mosca e Washington erano “destinati, in quanto grandi potenze, a una coesistenza pacifica e non conflittuale”.

La vita e la carriera

Darchiev era nato il 14 maggio 1960 in Ungheria, figlio del diplomatico Nikita Ivanovich Darchiev. Si laureò in storia all’Università statale di Mosca nel 1983 e parlava correntemente inglese e francese. Entrò al ministero degli Esteri nel 1992 e passò in tutto dieci anni nella sede di Washington: prima come consigliere, dal 1997 al 2002, poi come ministro consigliere, dal 2005 al 2010. Dal 2014 al 2021 fu ambasciatore in Canada, poi diresse il dipartimento Nord America del ministero fino alla nomina negli Usa.

Quando fu nominato, diversi analisti avevano previsto che il suo peso sarebbe stato limitato, perché Mosca e Washington trattano i dossier principali a livelli più alti. Era noto anche per le dure critiche all’Occidente: nel 2022 definì l’invasione dell’Ucraina una “misura necessaria”. Secondo Boris Bondarev, ex diplomatico russo a Ginevra che si dimise per protesta contro la guerra, Darchiev era un protetto di Yury Ushakov, consigliere di Putin per la politica estera.